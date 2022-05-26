Broadcom покупает VMware. Это третья по стоимости покупка за всю историю ИТ

Разработчик средств виртуализации VMware становится собственностью Broadcom – производителя модемов и модулей связи. Сумма сделки составила $61 млрд. Это абсолютный рекорд для самой Broadcom и третья по стоимости сделка в ИТ за всю историю. VMware меняет владельца в третий раз с момента своего основания. Первой ее купила компания EMС в 2004 г., заплатив $625 млн.

VMware покупают

Компания Broadcom, занимающаяся разработкой полупроводниковой продукции, становится владельцем VMware, разработчика ПО для виртуализации. Сумма сделки составила $61 млрд.

Это рекордное по стоимости приобретение Broadcom за всю историю компании, начавшуюся в 1961 г. В целом в ИТ-сфере это одна из крупных сделок за все годы. Она стоит на третьем месте после сделки Dell с EMC на $67 млрд и предстоящего приобретения корпорацией Microsoft гиганта рынка видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Broadcom известна в первую очередь благодаря своим модемам, а также модулям Wi-Fi и Bluetooth, использующихся в различных современных устройствах, в том числе в компьютерах и портативной электронике. VMware, в свою очередь, является одним из ключевых игроков на рынке решений для виртуализации. Как пишет The Verge, покупая VMware, компания намерена хорошо закрепиться в сегменте программного обеспечения.

После закрытия сделки софтверное подразделение Broadcom Software Group будет переименовано в VMware.

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Broadcom также известна своими крупными приобретениями компаний из сферы ПО. К примеру, в 2018 г. она заплатила $18,9 млрд за компанию CA Technologies, занимавшуюся разработкой программного обеспечения для мейнфреймов и систем распределенных вычислений, а также потребительского защитного ПО. В августе 2019 г. Broadcom договорилась с Symantec о покупке ее подразделения Enterprise Security по разработке ПО для информационной безопасности корпоративного уровня. Broadcom заплатила за него $10,7 млрд, хотя изначально она планировала купить всю Symantec за $15 млрд. В начале 2020 г. она перепродала Symantec Enterprise Security компании Accenture.

Прибрать к рукам, невзирая на долги

Сделку по переходу VMware под крыло Broadcom одобрили члены советов директоров обеих компаний. Часть из $61 млрд Broadcom заплатит деньгами, а оставшуюся долю – акциями, притом приблизительно в равных пропорциях. Акционеры VMware будут иметь возможность получить либо по $142,5 за каждую принадлежащую им акцию, либо по 0,252 акции компании Broadcom.

Что немаловажно, Broadcom приобретает VMware вместе со всеми ее долговыми обязательствами. На момент заключения соглашения они составляли в пределах $8 млрд.

По планам Broadcom, все условия сделки по покупке VMware и всех ее активов будут выполнены до конца 2023 финансового года. В этой компании он начнется в ноябре 2022 г.

Радоваться пока рано

Несмотря на то, что переход VMware в собственность Broadcom одобрен советами директоров компаний, все еще существует вероятность срыва сделки. Так, сторонам еще предстоит заручиться поддержкой всех акционеров VMware и получить разрешение регулирующих органов.

В недавней мировой истории ИТ-компаний есть яркий пример, когда под давлением регуляторов и властей различных стран пришлось отменить крупную сделку. В начале февраля 2022 г. американская компания Nvidia отказалась от планов по поглощению британской ARM за более чем $40 млрд, хотя стороны уже достигли соглашения. Против этого выступали власти Великобритании, английские профсоюзы, а также бизнесмены-основатели ARM. Регуляторы других стран, в частности, Китая, тоже были не в восторге от предстоящей сделки.

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Если Broadcom удастся получить необходимые разрешения, то по итогам всей сделки ее акционерам будет принадлежать около 88% акций объединенных компаний. Акционеры VMware получат оставшиеся 12%. Первый важный шаг в этом направлении уже сделан – основные акционеры VMware в лице основателя компании Dell Майкла Делла (Michael Dell, 40,2%) и фонда прямых инвестиций Silver Lake (10%) уже высказались в поддержку сделки.

Очередной новый владелец VMware

VMware появилась на 37 лет позже Broadcom, в феврале 1998 г. Она была основана в Калифорнии Эдуардом Буньоном (Edouard Bugnion), Менделем Розенблюмом (Mendel Rosenblum), Дианой Грин (Diane Greene), Скоттом Дивайном (Scott Devine) и Эдвардом Вангом (Edward Wang).

Компанию называют «пионером x86-виртуализации», поскольку именно VMware первой смогла коммерциализировать свои разработки в области ПО для виртуализации под архитектуру Intel x86.

Свободной компанией VMware была сравнительно недолго, всего шесть лет. В январе 2004 г. она перешла в собственность EMC, ведущего мирового производителем систем хранения данных, который заплатил за нее $625 млн наличными. В августе 2007 г. EMC вывел VMware на IPO, где продал 15% акций компании, сделав ее публичной.

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В январе 2016 г. VMware вновь сменила владельца. Компанию EMC и все ее активы выкупила Dell, переименовав ее в Dell EMC и заплатив за нее $67 млрд. О намерении сделать это она сообщила в октябре 2015 г.

В апреле 2021 г. Dell сделала неожиданный ход, выделив VMware, в которой у нее на тот момент было 81% акций, в полностью самостоятельную компанию. На этой операции Dell заработала около $9 млрд.

На протяжении всех лет, что VMware находилась в чьей-либо собственности, компания регулярно поглощала менее крупные фирмы. Большая их часть занималась разработкой ПО и сервисов в сегментах облаков, виртуализации и защиты информации. В общей сложности с 2005 по 2020 гг. включительно VMware заключила свыше 40 таких сделок.