Зачем нам этот Торвальдс? Минцифры хочет создать в России суверенное Linux-сообщество

Минцифры предлагает организовать в России собственное сообщество разработчиков Linux. Предложение поступило сразу после того, как из международного сообщества были изгнаны 11 российских мейнтейнеров, которых создатель Linux Линус Торвальдс назвал «кучкой русских троллей». Ранее в России был создан альянс разработчиков процессорной архитектуры RISC-V.

Linux для своих

Российское Минцифры выступило с идеей по организации в России собственного Linux-сообщества, пишет РБК. В него планируется принимать разработчиков не только из России но и из стран, готовых сотрудничать с Россией.

Пока это лишь планы, но причины самого появления такого предложения ясны и понятны. Ранее в октябре 2024 г. из международного сообщества Linux были исключены 11 российских мейнтейнеров притом поначалу без объяснений. Затем создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) назвал их «кучкой русских троллей» и заявил, что решение об изгнании этих разработчиков отменено не будет.

CNews писал, что почти все отстраненные работают в компаниях, так и или иначе подпадающих под западные санкции. Позже связь между изгнанием российских мейнтейнеров и нынешней геополитикой подтвердили высокопоставленные представители Linux-сообщества.

«Увольнение российских сотрудников Linux можно расценить, как очередной факт дискриминации, – заявил РБК неназванный представитель Минцифры. – Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день является усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами.

Он также подчеркнул, что нужно «строить свою альтернативную структуру», и что «важно создать условия для взаимовыгодного сотрудничества, что может помочь создать уникальный продукт.

Тайна, покрытая мраком

К моменту выхода материала не было известно, на какой именно стадии находится проработка идеи, и какие именно страны потенциально могут стать частью российского Linux-сообщества. Важно отметить, что в международном комьюнити Linux очень много специалистов из России, и пока нет данных придется ли им покинуть его ради перехода в российское сообщество, или им будет дозволено состоять в обеих организациях.

Также в Минцифры не уточняют, ведутся ли переговоры о создании альтернативного Linux-сообщества с какими-либо странами. Важно подчеркнуть, что ядро Linux – это свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом. На его основе разработаны десятки различных дистрибутивов, в том числе 99% российских ОС – «Альт», Astra Linux, «Ред ОС» и пр.

Форк Linux

Участники рынка считают новую идею Минцифры слишком амбициозным. Таковым его назвал член совета директоров российского разработчика НТЦ ИТ РОСА и компании «Рутек» Сергей Кравцов. «Не стоит ожидать, что в официальной ветке Linux будут приняты изменения от российского сообщества. Основные решения относительно развития ядра Linux, по сути, будут оставаться международным сообществом, даже если Минцифры организует локальную команду разработчиков», – сказал он РБК.

Сооснователь и замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко заявил РБК, что «фактически Минцифры предлагает создать форк ядра Linux». По его словам, «сообщества без продукта быть не может».

Панченко также полагает, что в случае создания такого сообщества к нему может примкнуть Китай. У него, как и у России, тоже есть внушительное количество собственных ОС, основанных на Linux.

По мнению Панченко, новый форк Linux нужно делать не отдельной страной, а группой государств. «Это прибавит веса и авторитета. Но чтобы это сообщество заработало, России придется в нем быть лидером и донором программного кода и эксперизы в его разработке. Но есть важное препятствие – в России не так много разработчиков такого уровня, чтобы мы могли полностью взять на себя ответственность за ядро операционной системы. Поэтому важно срочно растить свои кадры», – сказал Панченко РБК.

Что-то знакомое

Нечто подобное в России на фоне современной геополитики уже происходило. Как сообщал CNews, в сентябре 2022 г. в стране был создан суверенный альянс разработчиков процессорной архитектуры RISC-V и чипов на нее основе. Международная аналогичная организация тоже существует

RISC-V – это открытая и очень перспективная архитектура. В России есть несколько компаний, использующих ее в своей продукции. И здесь тоже можно провести параллели с Китаем – у этой страны есть не только свои Linux-дистрибутивы, но и собственные наработки по части чипов на базе RISC-V. Более того, КНР разрабатывает собственный форк этой архитектуры, который получил название RISC-X – создается он с целью обеспечения полной независимости от технологий Запада и для защиты от его санкций.