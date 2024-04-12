С HP сбили спесь. Компания ответит в суде за блокировку принтеров и навязывание своих картриджей

Против HP подан коллективный иск. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства – она вынуждает людей покупать только ее картриджи и чернила, хотя никакого юридического обоснования для этого у нее нет. Юристы крепко взялись за дело – гиганта в мире принтеров может ждать сокрушительный проигрыш в суде.

HP указали на ее место

Компания HP, ушедшая из России, ликвидирующая местное юрлицо и лишившая россиян доступа к своему сайту и драйверам, стала фигурантом крупного антимонопольного дела. Как пишет The Register, терпение пользователей лопнуло – они устали закрывать глаза на выходки HP с блокировкой принтеров и прочими агрессивными методами продвижения своих фирменных чернил и картриджей и решили умерить ее пыл в суде.

Против HP подан коллективный иск в штате Иллинойс (США). Подписавшиеся под ним потребители заявляли, что при покупке принтера HP не заключали с компанией никаких соглашений на приобретение исключительно оригинальных расходных материалов.

Юристы, ведущие это дело и представляющие истцов не сомневаются: своим поведением HP нарушила целый ряд антимонопольных законов. HP со своей стороны даже не скрывает, что, заставляя потребителей покупать только оригинальные расходники, она преследует лишь одну цель – заработать как можно больше денег.

Об этом ранее открыто заявил гендиректор компании, добавив, что HP и дальше будет давить на клиентов. Сейчас ее основная тактика – это удаленная блокировка принтеров путем фонового обновления их прошивки с добавлением функции проверки картриджей на подлинность. Если выявлен совместимый картридж, принтер выдает ошибку и отказывается выполнять свою единственную функцию – печатать документы и фотографии.

HP задолжала денег

Подписавшиеся под коллективным иском утверждают, что в конце 2022 – начале 2023 г. HP выпустила обновление прошивки для ряда своих принтеров, из-за которого они (потребители) лишились возможности печатать документы. После апдейта принтеры отключились, обнаружив совместимый картридж. Стоит отметить, что подобное случалось и ранее – первые жалобы на блокировку принтеров появились еще в середине предыдущего десятилетия, но не были массовыми – тогда HP лишь обкатывала новый метод борьбы с нефирменными совместимыми расходниками.

Теперь истцы требуют от HP возмещения ущерба, который включает в себя, в том числе, стоимость уже бесполезных картриджей сторонних производителей и предписание отключить часть обновлений прошивки, которые запрещают использование неоригинальных расходных материалов.

Российские аргументы в помощь американской компании

По заявлениям истцов, HP блокирует свои принтеры, чтобы помешать их владельцам покупать доступные совместимые картриджи и чернила, которые всегда стоят намного дешевле оригинальных расходников HP. В свою защиту компания приводит те же аргументы, которые россияне слышат при появлении новых законопроектов, ужесточающих слежку за ними.

HP настаивает на том, что заботится в первую очередь о безопасности пользователей. При этом компания утверждает, что «предотвращающие использование картриджей для принтеров сторонних производителей, копирующих чипы безопасности HP (т. е. клонированных или поддельные картриджи)». «HP не блокирует картриджи, в которых повторно используются чипы безопасности HP, и в продаже имеется множество таких вариантов», – добавили в компании.

В заявлении HP также говорится, что владельцы принтеров не могут требовать возмещения ущерба в связи с завышенной ценой в соответствии с федеральными антимонопольными законами, поскольку потребители, которые покупают продукцию у посредника, могут подать в суд на производителя с требованием судебного запрета в соответствии с этими законами, но они не могут подать в суд на производителя с целью возмещения убытков, возникших в результате предполагаемая завышенная стоимость.

Чернила по подписке

В начале 2024 г. СЕО HP, не скрывая, заявил, что если «клиент печатает недостаточно или не использует фирменные расходные материалы, то это плохая инвестиция». Он добавил также, что HP будет развивать сервис подписки на свои чернила, вероятно, чтобы усилить зависимость потребителей от оригинальных расходников.

Но стратегия, которую выбрала HP, совершенно не работает – пользователи явно не в восторге от стремления корпорации сделать их зависимыми от нее, что уже отражается на финансах компании. Как сообщал CNews, по итогам 2023 г. продажи принтеров и МФУ с логотипом HP обрушились по всему миру на 17%. ПК-бизнесу компании тоже досталось – в 2023 г. ее ноутбуки продавались на 6% хуже, чем в 2022 г.

Наслышанные об опасных для их кошельков прошивках для принтеров пользователи HP стали отключать опцию обновления встроенного ПО, если это возможно. Если нет, то они просто отключают принтеры HP от интернета.

Российским пользователям так и вовсе нет дела до финансовой стабильности HP – компании, которая открыто поддержала санкции против них после нескольких десятков лет работы на российском рынке. Россияне проголосовали рублем – как сообщал CNews, к середине IV квартала 2023 г. продажи оригинальных картриджей для принтеров HP и других присоединившихся к санкциям вендоров обрушились более чем на 30%.

Основная причина тому – нежелание граждан страны переплачивать за оригинальные расходники HP и других отвернувшихся от России брендов. Фирменные чернила и картриджи теперь поставляются в страну по параллельному импорту, из-за чего их и без того высокая цена дополнительно выросла. К тому же из-за сложных схем логистики часто нужных оригинальных расходников не бывает в продаже, когда они нужны – тут-то и выручают совместимые их заменители, которые и стоят намного дешевле, и почти всегда в наличии.

«В свое время HP стала продавать принтеры по себестоимости, зарабатывая на расходниках. Такая модель практикуется во многих секторах потребительской электроники – например, кофемашины Nespresso или PlayStation. Продавать оригинальный товар, сохраняя баланс в соотношении цена-качество – это одно дело. Но ограничивать главную функцию продукта и блокировать его работу – совсем другое, – сказал CNews Евгений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass. – Тенденция, начатая HP, будет развиваться. За покупкой принтера последует ежемесячная подписка, которая позволит печатать – и уже не так важно, какие используются картриджи. По такому же пути идет Cisco, продавая «железо» с ежемесячной подпиской по модели Hardware as a Service. И автомобильные гиганты – чтобы пользоваться печкой в BMW, нужно активировать платную подписку. Подписная бизнес-модель очень привлекательна для гигантов рынка во всем мире. Даже если HP будет наказана, направление продолжит набирать обороты».

