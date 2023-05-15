HP удаленно блокирует принтеры в качестве мести за «неродные» картриджи. Как уберечься

Принтеры HP стали блокироваться и отказываться печатать при использовании совместимых расходных материалов. Компания выпустила специальный патч, активирующий функцию блокировки. Чтобы не попасться на новую уловку HP, следует отключить автообновление в настройках принтера – в противном случае придется искать специалиста для установки более старой версии ПО.

HP вышла на тропу войны

Принтеры компании HP начали массово выходить из строя после получения обновления прошивки. Как пишет портал IT Home, устройства «ругаются» на установленный картридж, если он не оригинальный, и отказываются печатать. Проблема на момент выхода материала затрагивала исключительно струйные принтеры HP, но нельзя исключать, что в скором будущем с ней столкнутся и владельцы лазерных средств печати.

До выхода обновления большинство принтеров просто уведомляли пользователей о том, что картридж произведен сторонней компанией и не является оригинальным, хотя печатать при этом продолжали. Апдейт же полностью блокирует основную функцию принтера до тех пор, пока пользователь не раскошелится на оригинальные расходные материалы.

Насколько массовой является проблема, сказать пока невозможно. Однако патч распространяется «по воздуху», что позволяет ему установиться без участия пользователя, если в настройках принтера включена опция автообновления. В этом случае те, кто предпочитает так называемые «совместимые» картриджи оригинальным, однажды могут столкнуться с неприятным сюрпризом.

Все ради безопасности пользователей

Основная причина, по которой пользователи предпочитают покупать картриджи сторонних брендов или вовсе устанавливать систему бесперебойной подачи чернил – деньги. Такие расходные материалы стоят существенно дешевле оригинальных – иногда по цене последних можно купить два совместимых картриджа.

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Для HP, как и для другого производителя принтеров, картриджи – одна из основных статей дохода. В некоторых случаях, если речь идет о бюджетных моделях начального уровня, комплект картриджей может стоить дороже самого принтера. И чем чаще пользователи покупают совместимые расходные материалы, тем меньше производитель принтера в итоге зарабатывает.

Но в своем объяснении по поводу нового патча HP сослалась вовсе не на деньги. Она утверждает, что, запрещая пользователям экономить на расходниках, заботится об их безопасности. В компании уверены, что используемые в сторонних картриджах чипы могут быть опасными, а также влиять на качество печати.

Что делать

Для владельцев принтеров HP существует лишь один способ уберечь себя от дополнительных трат при покупке оригинальных картриджей. Нужно отключить опцию автоматического обновления в настройках принтера или при помощи программных средств запретить штатному ПО от принтера подключаться к интернету и скачивать апдейты.

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Если же обновление все же поступило, и картридж стороннего вендора оказался заблокирован, то вариантов здесь несколько – или перейти на принтеры другого производителя с более щадящими условиями использования, или сдаться и начать использовать оригинальные расходные материалы. Третий способ – обратиться в ремонтную мастерскую с просьбой по откату прошивки на более раннюю версию.

Техническая составляющая

Для HP это второй по счету случай блокировки принтеров за последние три месяца – первый, как сообщал CNews, произошел в марте 2023 г., но глобальной борьба с использованием совместимых картриджей на тот момент не была, хотя с технической точки зрения HP использовала ту же технологию, что и сейчас.

Эта технология называется «Динамическая безопасность» (Dynamic security), и это разработка самой HP. Которую она пыталась внедрить еще в 2016 г. Предназначение у нее одно – мешать пользователям печатать при помощи сторонних картриджей или флаконов с чернилами. Но в 2016 г. успехом новая кампания HP не увенчалась – ее оперативно завалили судебными исками, в которых утверждалось, что она навязывает пользователям свою продукцию.

Доподлинно неизвестно, как много исков были удовлетворены, но HP все же понесла убытки из-за Dynamic Security. Ей пришлось заплатить суммарно около $1,35 млн по нескольким искам от своих европейских пользователей – из Бельгии, Испании и Италии. Часть этой суммы она выплатила жителям Португалии.

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Впоследствии HP притормозила распространение своей новой технологии. Ее хватило приблизительно на семь лет – весной 2023 г. начался следующий виток этой истории. Как быстро компанию засудят на этот раз – предсказать невозможно.