HP удаленно заблокировала в своих принтерах сторонние картриджи. Пользователям придется платить за оригинальные

HP выпустила прошивку для принтеров, блокирующую печать при обнаружении неоригинального картриджа. Компания требует, чтобы все покупали только ее фирменные расходники, которые всегда стоят дороже. Пользователи в бешенстве, но HP пока не планирует снимать ограничения.

Подделкам – бой

Владельцы принтеров HP Inc. столкнулись с невозможностью использования сторонних (неоригинальных картриджей) для печати, которые, как известно, стоят намного дешевле оригинальных. Как пишет Ars Technica, всему виной новая прошивка, которую HP Inc. распространяет удаленно, и которая блокирует печать, если в принтере не обнаруживается фирменный картридж.

С «поломкой» принтера по вине HP Inc. сталкиваются в настоящее время владельцы струйных моделей – число их жалоб в интернете растет. Те, кто отдал предпочтение лазерным принтерам, в подобную ситуацию пока не попали. Возможно, это их не коснется, но вероятность обратного сохраняется.

Новая прошивка для принтеров использует функцию «динамической безопасности» (Dynamic security), внедренную HP Inc. еще в 2016 г. именно для проверки картриджей на оригинальность. Сразу после этого на компанию посыпались жалобы пользователей, а через некоторое время ее стали «приглашать» в суд в качестве ответчика по многочисленным искам, связанным с навязыванием своей продукции.

Фото: Ars Technica Прошивка выводит такое сообщение на всех струйных принтерах, в которых используются неоригинальные расходные материалы

На тот момент динамическая безопасность была внедрена лишь в несколько моделей принтеров, но даже их небольшого количества хватило, чтобы у юристов компании заметно прибавилось работы. Судя по всему, HP Inc. начала очередной этап внедрения этой функции, не желая считаться со своими пользователями.

Компания, в принципе, известна своей нелюбовью к тем, кто выпускает неоригинальные картриджи для ее техники, и регулярно, не без помощи силовиков, устраивает рейды на склады, где они хранятся. Что до блокировки принтеров, то компания регулярно «балуется» подобным – CNews описывал один из таких случаев в 2020 г.

Выгода для компании

HP Inc. всеми силами пытается отвадить людей от пользования картриджами сторонних производителей вовсе не потому, что она заботится о своих клиентах, как она говорит в своих заявлениях. На деле, если из-за неоригинального картриджа принтер выйдет из строя клиент купит новый, и HP Inc. останется в выигрыше.

Здесь все гораздо проще – причина, как и всегда, в деньгах. Как и производители станков для бритья, зарабатывающих миллиарды долларов не на них, а на сменных лезвиях, так и вендорам принтеров основной доход приносит именно продажа расходных материалов. HP Inc. в этом плане не исключение – некоторые ее струйные принтеры начального уровня нередко стоили дешевле комплекта из черного и цветного картриджей для него.

Фото: HP Новая политика HP может настроить пользователей против нее же

Функция динамической безопасности в принтерах HP Inc. отслеживает наличие в картриджах специальной фирменной микросхемы компании – если чип не обнаруживается, прошивка блокирует процесс печати, пока пользователь не купит оригинальный расходник. При этом сама HP Inc.заявляет о легальной возможности использования подержанных, восстановленных и повторно заправленных оригинальных картриджей – на них действие ненавистной пользователями функции не распространяется.

Слишком жесткие меры

Негодование по поводу очередного приступа жажды денег у HP Inc. широко разлилось по просторам интернета. «HP обновила свои принтеры, чтобы полностью запретить чернила “не HP”, – написал 7 марта 2023 г. пользователь Reddit под псевдонимом grhhull. – Они больше не показывают сообщение “не могу гарантировать качество”, а вместо этого полностью отменяют печать до тех пор, пока вы не вставите чернильный картридж HP». Grhhull добавил также, что обратился в техподдержку HP, где ему подтвердили факт нового витка борьбы с нефирменными картриджами.

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Пока неясно, сколько принтеров HP Inc. получили злополучное обновление прошивки. В обсуждении всплывают самые разные модели – OfficeJet 7740, OfficeJet Pro 6970, OfficeJet 6978 и 6968 и другие. Притом апдейт программного обеспечения может поступить и на принтер, снятый с производства

Объяснения – для слабаков

HP Inc. определенно осведомлена о росте недовольства пользователей, чьи принтеры обновились и перестали печатать. Специалисты Ars Tecnhica уведомили ее, по меньшей мере, о темах на Reddit, собравших тысячи комментариев.

Компания, со своей стороны, не потрудилась дать внятных объяснений, почему она начала столь массированную атаку на любителей пользоваться картриджами сторонних брендов. Ее ответы были максимально расплывчатыми и самих ответов не содержали.

В краткосрочной перспективе активация динамической безопасности позволит HP заработать деньги на продаже оригинальных картриджей – в комментариях в интернете некоторые пользователи написали, что решили не сопротивляться и выполнить требования компании. Но еще больше было сообщений о нежелании иметь никаких дел с HP и об отказе от ее принтеров в пользу продукции конкурентов. Нашлись и те, кто заявил, что у них нет времени ездить по магазинам и искать оригинальные картриджи, особенно когда нужно срочно распечатать что-либо. Вероятно, эти потребители тоже примкнут к числу клиентов других производителей.

Россия в стороне

HP Inc. – это мировой лидер на рынке принтеров с долей 36,4% в III квартале 2022 г. (статистика IDC). PF отчетный период она отгрузила более 7,72 млн принтеров против 4,28 млн у Canon, оказавшейся на втором месте с долей 20,2%. Тройку лидеров замкнула Epson – 4,06 млн проданных устройств и 19,2% рынка.

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Но все это никак не касается России, где принтеры HP Inc. в современных реалиях теряют популярность. Компания поспешила ретироваться из России еще весной 2022 г. тем самым поддержав санкции Запада. По итогам III квартала 2022 г. россияне переключились на китайские принтеры – CNews писал, что компания Pantum заняла 53% российского рынка оргтехники, хотя годом ранее едва удерживала 16%. На принтеры Pantum переходят и российские госструктуры.

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Тем не менее, несмотря на давний уход HP Inc. из России ее оригинальные картриджи по-прежнему широко представлены в каталогах отечественных ритейлеров. Редакция CNews обнаружила их, по меньшей мере, в «Ситилинке», DNS и «М.Видео». На вопрос об источниках поставок и связях с параллельным импортом представители ритейлеров на момент выхода материала ответить не смогли.