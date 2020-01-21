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HP удаленно блокирует принтеры за отказ пользователей платить ей дань

Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

HP Inc. располагает возможностью удаленной блокировки принтеров, участвующих в программе по замене картриджей Instant Ink. Блокировка произойдет в случае, если владелец принтера не оплатит абонентскую плату за пользование сервисом. При этом картридж может быть полностью заправлен, а сам принтер – механически исправен.

Контроль над принтерами мира

Компания HP Inc. может удаленно блокировать принтеры собственного производства за отказ пользоваться сервисом доставки картриджей Instant Ink. С этим столкнулся пользователь Twitter Райан Салливан (Ryan Sullivan), опубликовавшим в своем блоге доказательство произошедшего.

По словам Салливана, он обнаружил в своем интернет-банке счета от HP, помеченные как «Instant Ink», составлявшие $5 в месяц. Он не понял, за что с него хотят получить эту сумму и отменил все платежи, после чего его принтер был удаленно заблокирован. Салливан подчеркнул, что его принтер на момент блокировки был полностью механически исправен, а картридж внутри него был полон чернил.

Причина блокировки

Принтер Райана Салливана перестал работать потому, что он был подписан на программу HP Instant Ink, в рамках которой HP Inc. в обмен на ежемесячную абонентскую плату берет на себя обязательства по замене картриджей у всех клиентов по мере их опустошения. Размер абонентской платы включает в себя стоимость самих чернил, а также расходы на доставку картриджа, но клиент платит не за сами чернила, а за количество напечатанных страниц.

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Райан Салливан был неприятно удивлен блокировке его принтера

Для получения информации о количестве напечатанных страниц HP Inc. удаленно контролирует использование принтера и отслеживает все типы устройств, используемых для подачи задания на печать – это может быть компьютер, планшет, смартфон и др. Дополнительно компания отслеживает тип отправленного на печать документа (фотография, файл PDF, документ MS Word и т. д.). О количестве чернил в картридже компания узнает, когда принтер подключен к интернету, и включены веб-службы.

Как работает программа

Программа Instant Ink действует с 2013 г. и включает один бесплатный тарифный план, по которому пользователь может печатать 15 страниц в месяц, а $5 компания HP Inc. просит за 100 страниц в месяц. По условиям программы, абонентская плата будет списана с владельца принтера в любом случае, даже если он не использовал чернила в течение месяца и ничего не печатал. Взамен компания переносит неиспользованные страницы на следующий месяц. Именно этот счет на оплату и получил Райан Салливан.

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Под действие программы Instant Ink попадают десятки моделей принтеров HP

HP Instant Ink действует не во всех странах мира, но на 21 января 2020 г. она работала в и России. Участие в программе позволяет использовать в принтерах картриджи, не поддерживающие Instant Ink, но абонентская плата за пользование сервисом будет взиматься и в этом случае, пока пользователь не отменит подписку.

Как HP борется с контрафактными картриджами

Программа Instant Ink позволяет сэкономить на покупке обычных картриджей, стоимость которых в ряде случаев может оказаться сравнимой со стоимостью нового принтера более доступной модели. В то же время различными методами HP Inc. борется с использованием потребителями повторно заправленных оригинальных или так называемых «совместимых» картриджей сторонних производителей.

Один из таких методов компания опробовала в середине сентября 2016 г. – в этот период многочисленные потребители практически одновременно стали жаловаться на вышедшие из строя принтеры этой марки. Устройства помечали заведомо исправные картриджи как отсутствующие, пустые или поврежденные и отказывались печатать. На проблемы с печатью жаловались владельцы принтеров OfficeJet моделей 8610, 8615, 8620, 8625 и 8630, в которых используются картриджи HP 950, 951, 950XL и 951XL.

На форуме техподдержки компании пользователи выяснили, что пострадавшие использовали совместимые и перезаправленные оригинальные картриджи со старой версией смарт-чипа. Проблема скрывалась в программной части принтеров – 12 марта 2016 г., ровно за полгода до означенных событий, она выпустила свежие прошивки с номером, заканчивающимся на «R1547A».

Новая прошивка не поддерживала картриджи с устаревшими на момент ее выхода версиями смарт-чипа, интегрированного в перечисленные модели картриджей. Другими словами, свежее ПО работало только с новыми картриджами, а старые, купленные давно и регулярно перезаправляемые, принтеры переставали определять.

Совместимые картриджи разрешены

В октябре 2019 г. компания HP Inc. определила новую модель развития своего принтерного бизнеса, согласно которой пользователи смогут легально пользоваться совместимыми картриджами. Как сообщал CNews, у покупателей появится возможность выбора, по какой схеме приобретать печатающие устройства HP Inc. – они по-прежнему смогут покупать принтеры со скидкой, но в этом случае пользоваться им придется только оригинальными расходниками, то есть сэкономить, покупая совместимые от сторонних производителей, не получится. Вторым вариантом станет покупка самого принтера за полную его стоимость, и тогда их можно будет использовать с совместимыми расходными материалами.

HP Inc. заранее предупредила тех, кто выберет вторую модель, что неоригинальные картриджи могут оказаться низкого качества. Переход на новую бизнес-модель состоится в течение ближайших нескольких лет.



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