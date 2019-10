Дешевые принтеры HP останутся в прошлом

HP повысит стоимость принтеров на фоне падения продаж расходных материалов к ним и перейдет на модель их распространения, скопированную с рынка смартфонов. Своим покупателям она предложит принтеры или со скидкой, но при этом работающие исключительно с оригинальными расходниками, или за полную стоимость. В этом случае использование совместимых картриджей и чернил запрещено не будет. Переход на новую модель состоится в течение ближайших нескольких лет.

Неизбежный рост цен

Компания HP Inc. разрабатывает новую модель заработка на принтерах. Изменения, пишет The Wall Street Journal, затронут в первую очередь стоимость печатающих устройств, а их причиной стало падение прибыли данного направления деятельности компании. По данным издания, В III квартале 2019 г. печатный бизнес принес HP на 7% меньше, чем год назад, а выручка этого подразделения сократилась на 5%. При этом в официальном отчете HP Inc. не разделяет выручку направления на продажи принтеров и расходников, предоставляя информацию о единой сумме.

В настоящее время принтерный бизнес HP Inc. подразумевает продажу непосредственно самих принтеров с большими скидками – компания зарабатывает на реализации оригинальных картриджей и других расходных материалов (чернил, тонеров) к ним. Общая концепция бизнеса, в целом, останется прежней, но будет включать дополнительные условия для клиентов.

Печатающая техника HP может сильно вырасти в цене

Так, у покупателей появится возможность выбора, по какой схеме приобретать печатающие устройства HP – они по-прежнему смогут покупать принтеры со скидкой, но в этом случае пользоваться им придется только оригинальными расходниками, то есть сэкономить, покупая совместимые от сторонних производителей, не получится. Вторым вариантом станет покупка самого принтера за полную его стоимость, и тогда их можно будет использовать с совместимыми расходными материалами. HP Inc. заранее предупредила тех, кто выберет вторую модель, что неоригинальные картриджи могут оказаться низкого качества.

Принтеры как мобильные телефоны

Представитель HP Inc. Туан Тран (Tuan Tran), который станет президентом принтерного бизнеса компании с 1 ноября 2019 г., сравнил новую модель распространения принтеров компании с современными принципами продаж смартфонов. Во многих странах мира операторы связи предлагают новые модели гаджетов со скидкой при условии подключения к их сети по абонентскому контракту на несколько лет без возможности смены оператора. Если потребитель хочет иметь возможность менять SIM-карты в своем смартфоне в любое время, то ему придется заплатить полную стоимость устройства.

Сроки реализации новой программы Туан Тран не уточнил, отметив лишь, что переход на нее произойдет «в течение ближайших нескольких лет». Также он не стал уточнять, как сильно вырастет стоимость принтеров, и затронет ли рост цен еще и расходные материалы.

HP пока уверенно лидирует на рынке принтеров

С вводом этой новой модели, по словам Туана, компания сможет перебалансировать структуру прибыли. «Мы будет монетизировать инновации через повышение цен на оборудование», - сказал он. Туан также добавил, что изменения могут привести к временному уменьшению доли HP Inc. на глобальном принтерном рынке. По данным исследовательской компании IDC, по итогам II квартала 2019 г. HP Inc. удерживала первое место с долей 42,6%. Ее основной конкурент, компания Canon, находилась на втором месте с результатом 18,8%.

Перестановки в руководстве

Реорганизация принтерного принтерного бизнеса HP Inc. совпала с масштабными изменениями в ее руководящем составе. Туан Тран займет должность главы подразделения по обработке изображений и печати, которую 1 ноября 2019 г. оставит Энрике Лорес (Enrique Lores).

Сам Лорес пришел в компанию 30 лет назад, задолго до раскола оригинальной HP на HP Inc. и HPE в 2015 г., и начал свою карьеру в ней с должности инженера-стажера. Он оставит пост главы принтерного бизнеса в связи с повышением – Лорес станет новым гендиректором компании. Как сообщал CNews, действующий глава HP Inc. Дион Вайслер (Dion Weisler) уйдет в отставку по семейным обстоятельствам и вернется на родину в Австралию, хотя и сохранит место в совете директоров HP Inc. Вайслер находился во главе компании HP Inc. с момента ее образования в 2015 г., а в саму компанию он пришел в 2012 г. За четыре года под его руководством HP смогла увеличить годовой доход до $7 млрд и получить свыше $13 млрд свободного денежного потока.

Сокращение персонала

В дополнение к изменению политики развития принтерного бизнеса и кадровым перестановкам HP Inc. запланировала масштабное сокращение штата. По данным CRN.com, к середине осени 2022 г. компания уволит 16% сотрудников, что напрямую связано со снижением продаж расходных материалов для печати.

По разным оценкам, работы лишатся от 7 до 9 тыс. сотрудников компании, и среди них будут как просто уволенные, так и отправленные на пенсию досрочно. Последнее будет действовать не во всех странах. По словам Энрике Лореса, сокращения коснутся в первую очередь сотрудников «бэк-офиса», то есть тех, кто никак не взаимодействует ни с партнерами компании, ни с ее клиентами.

Отметим, что для HP Inc. это не первое масштабное сокращение штата. К примеру, в 2016 г. она уволила 3300 человек вместо запланированных 1200. Связано это было напрямую с падением выручки компании – в I квартале 2015-2016 финансового года, который завершился в январе 2016 г., она сократилась на 12% в сравнении год к году.

К слову, до разделения HP на HPE и HP Inc. в компании проходили еще более массовые сокращения. В мае 2012 г. CNews сообщал, что Hewlett Packard намеревалась уволить до 48 тыс. человек.