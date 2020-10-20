Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн

Федеральный суд в Бруклине обвинил 10 человек в контрабанде из США в Россию электронных устройств на сумму более $50 млн. Восьми арестованным инкриминируется транспортировка похищенной собственности, непредоставление экспортной информации, нелегальный экспорт электронных устройств и сговор с бывшими и действующими сотрудниками «Аэрофлота». У 113 сотрудников авиакомпании отозваны визы.

В схеме участвовали сотрудники «Аэрофлота»

Федеральный суд в Бруклине предъявил обвинениягруппе из десяти человек в незаконной контрабанде в Россию электронных устройств, в частности Apple iPhone, iPad и Apple Watch, на сумму более $50 млн и в сговоре с действующими и бывшими сотрудниками «Аэрофлота». Об этом сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. Являются ли все из обвиняемых гражданами России, не уточняется. У 113 сотрудников «Аэрофлота» отозваны визы.

Восемь имен подозреваемых уже известно. Семеро из них: Акмал Асадов, Сайюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сокхончук и Зокир Искандеров были арестованы 19 октября 2020 г. в Нью-Йорке. Восьмой — Азамат Бобомуродов арестован в штате Иллинойс. Всех обвиняют в транспортировке похищенной собственности, непредоставлении экспортной информации и нелегальном экспорте электронных устройств по сговору.По американским законам за данные преступления может грозить от пяти до 10 лет тюрьмы. Еще двое обвиняемых пока скрываются от правосудия.

Подробности схемы

Как утверждается в сообщении прокуратуры, «обвиняемые были членами международной контрабандной сети, которая использовала сеть операторов в США и в России, чтобы обойти экспортные законы и правила США». Они участвовали в незаконной контрабанде наличных денег и электронных устройств с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот».

Одним из организаторов преступной схемы называют россиянина Дайбагию. По сообщению прокуратуры, онмог давать инструкции остальным участникам схемы, в том числе членам экипажа «Аэрофлота», после чего они направлялись в США, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые Асадов, Сокхончук, Перевозников и Шадхин вместе с другими лицами в США получили устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт.

У 113 сотрудников «Аэрофлота» отозваны визы из-за подозрения в контрабанде электронных устройств на сумму более $50 млн

В сообщении прокуратуры утверждается, что изредка подсудимые Дайбагия и Саидов сами проносили устройства контрабандой. Например, в период с августа по декабрь 2019 г. Дайбагия совершил четыре поездки из США, перевезя более 1000 продуктов Apple стоимостью более $1 млн, а 5 октября 2019 г. Саидов перевез девять чемоданов, содержащих 235 продуктов Apple оценочной стоимостью около $250 тыс.

В ходе расследования,при обысках багажачленов экипажа «Аэрофлота» и некоторых пассажиров, были обнаружены электронные устройства на миллионы долларов, а также более $600 тыс. наличными.Часть денежных средств была спрятана в тайнике частного дома, принадлежавшего Шадхину.

По сообщению ТАСС, Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет данную информацию. Пресс-секретарь Генконсульства Алексей Топольский сообщил, что накануне многочисленная группа агентов ФБР в аэропорту имени Джона Кеннеди проводила проверку багажа пассажиров, вылетающих рейсом «Аэрофлота» в Москву. Рейс был задержан на час.

Электроника и раньше привлекала контрабандистов

В 2015 г. CNews писал, что Федеральная таможенная служба России пресекла незаконный ввоз на территорию России сразу нескольких крупных партий Apple iPhone и iPad, а также электроники других производителей. Сотрудники таможни в Пулково в конце ноября 2015 г. задержали 20-тонный груз, прибывший рейсом из Китая. В контейнерах вместо задекларированных пластмассовых сувениров была обнаружена контрабанда с десятками тысяч iPhone и iPad. Они предназначались для петербургской компании «Пальмира». Помимо 35 тыс. iPhone и iPad, в контейнерах находились 15 тыс. мобильных телефонов Lenovo А560. В целом контрабанда оценивалась в более 1 млрд руб.

Еще одна контрабанда была оценена в3,6 млн руб. Данную партию товара, включающую 42 смартфона iPhone 6s Plus, девять iPad mini и 10 Apple TV, граждане России пытались провести в Россию из Финляндии в автомобиле «Ленд ровер дискавери 4». Они были задержаны в пропускном пункте Светогорска.