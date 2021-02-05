Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены

Предложение, от которого нельзя отказаться

Американский онлайн-ритейлер Amazon массово переводит сотрудников своих товарных складов в США на 10-часовую ночную смену. Несогласным с новым графиком работы, который региональные менеджеры неформально именуют «мегациклом» (megacycle), предлагают уволиться, пишет Vice.

Новый режим работы призван повысить эффективность логистики, а, следовательно, сократить временной промежуток от момента совершения заказа покупателем до визита курьера к нему домой. Однако представители организации Amazonians United, неофициального профсоюза работников ритейлера, считают такой подход «жестоким», отмечая что корпорация добивается собственных целей за счет здоровья и безопасности персонала.

Одной из недавних «жертв оптимизации» Amazon стал так называемый склад DCH1 в Чикаго (Иллинойс). Руководство решило ликвидировать DCH1, а его персонал перевести на работу в аналогичную структуру нового формата и на новых условиях. Сотрудникам был предложено перейти на режим работы с 1:20 ночи до 11:50 утра.

Amazon переводит складской персонал на 10-часовую смену

По словам представителя местной ячейки Amazonians United, раньше сотрудникам DCH1 предлагалось больше опций, в том числе восьмичасовая ночная смена, которая заканчивалась в 4:45 утра, пятичасовая и четырехчасовая утренние смены.

Новый график неприемлем, особенно для матерей, тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками, и других людей, которым нужно непременно быть дома в утренние часы, отмечают в организации.

«Начиная с 70-х годов прошлого века работодатели отдают предпочтение схеме с небольшим количеством складских работников и продолжительной сменой, – объясняет Джейми МакКаллум (Jamie McCallum), профессор социологии в колледже Мидлбери. – В последние десятилетия постоянные затраты на одного работника значительно возросли, особенно в сфере здравоохранения, поэтому выбор в пользу найма меньшего числа сотрудников вполне логичен».

Шпионаж, суицид и погромы

Amazon имеет репутацию жесткого работодателя. Это мнение стало общепринятым после того, как в августе 2015 г. издание The New York Times опубликовало материал о жизни «белых воротничков» в компании. Amazon, с одной стороны, опровергла приведенные в материале заявления, с другой стороны – пообещала принять меры к исправлению ситуации.

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По данным The New York Times, в процессе трудоустройства в компанию новые сотрудники проходят жесткую подготовку, которая предписывает забыть «дурные привычки», усвоенные на прежних местах работы. «Если ты наткнулся на стену, лезь наверх», – вот один из принципов их новой жизни. 14 таких принципов, отпечатанных на карточке и заламинированных, вручаются каждому соискателю.

Тяжелые условия работы и жесткая конкуренция в Amazon порой доводят людей до отчаяния. Так, в 2016 г. сотрудник компании попытался покончить с собой, предварительно отправив своим коллегам письмо с объяснением своего решения. Поводом к самоубийству для американца стало включение в программу повышения эффективности персонала, неудачное прохождение которой могло стоить ему карьеры.

В ноябре 2020 г. издание Vice опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Amazon ведет мониторинг числа складских рабочих, участвующих в профсоюзной деятельности, деятельность групп защитников окружающей среды в социальных сетях, а также нанимала частных детективов для слежки за сотрудниками.

Впрочем, нелегко приходится не только американцам, а Amazon не единственный работодатель в ИТ-отрасли, применяющий сомнительные практики в сфере отношений с персоналом.

В декабре 2020 г. CNews рассказывал, как на фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия) рабочие устроили массовые беспорядки в качестве мести за обман с заработной платой. Владелец завода выплатил им лишь часть положенной суммы, и подобное отношение руководства к подчиненным в итоге и вылилось в крупномасштабный погром. Беспорядки, длившиеся часами, удалось остановить только с помощью большого числа полицейских. По информации Times of India, в погромах принимали участие около 2 тыс. человек, некоторые из которых выкладывали видеозаписи происходившего в интернет.