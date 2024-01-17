Зарядные станции Tesla в США из-за морозов превратились в «кладбища автомобилей»

Мороз против Tesla

Холодная погода, с которой столкнулись жители стран Северной Америки, поспособствовала вскрытию недостатков отдельных видов электротранспорта, в частности, автомобилей Tesla, пишет The Register.

Так, общественные зарядные станции Tesla в местечке Оук Брук неподалеку от Чикаго (штат Иллинойс, США), по сообщению местных СМИ, на прошедшей неделе превратилились в «кладбища автомобилей».

По данным Fox 32, на электрозаправках Оук Брука и некоторых районов Чикаго десятки электромобилей замерли в длинных очередях к станциям Tesla Supercharger, которые, как выяснилось на практике, на морозе работают не лучшим образом. Некоторые автолюбители, не сумевшие «заправиться» в условиях отрицательной температуры воздуха, и вовсе предпочли бросить принадлежащие им машины на произвол судьбы и прибегнуть к альтернативным способам передвижения по населенному пункту и за его пределами.

Неблагоприятные погодные условия, по всей видимости, отразятся и на процессе разработки Linux. Ранее CNews сообщил о том, что снежная буря, обрушившаяся на Портленд (штат Орегон, США), вынудила Линуса Торвальдса (LinusTorvalds) повременить с началом приема патчей с функциональными изменениями для будущего ядра Linux6.8.

Безвыходное положение

Тайлер Берд (Tyler Beard), владелец Tesla, в интервью телеканалу посетовал на безуспешные попытки зарядить аккумуляторную батарею своего авто. По его словам, он провел у зарядного устройства около трех часов абсолютно безрезультатно – индикатор заряда так и не сдвинулся с нулевой отметки.

Товарищ Берда по несчастью – Шалис Мизель (Chalis Mizelle) – была вынуждена оставить свою Tesla, которая отказывалась заряжаться на холоде, и обратиться за помощью к подруге. «Это безумие. Это катастрофа. Серьезно», – описала сложившуюся ситуацию женщина.

Кевину Сумаку (Kevin Sumak), недавно вернувшемуся в родной город жителю Чикаго и обнаружившему свой электромобиль в полностью разряженном состоянии, пришлось потратить время на поиск зарядной станции, функционирующей и не занятой заброшенными машинами, а также прибегнуть к услугам эвакуатора для доставки транспортного средства к источнику питания.

Tesla нуждается в прогреве

Марк Билек (Mark Bilek), представитель Чикагской автомобильной торговой ассоциации (CATA), пояснил, что столкнувшиеся с проблемой автолюбители по неопытности упустили важный момент: в морозы электромобиль, такой как Tesla, нельзя просто подключить к зарядному устройству и ожидать привычного результата. В подобных условиях тяговая литий-ионная батарея нуждается в предварительном прогреве до достижения оптимальной температуры, которая необходима для перехода в режим быстрой зарядки.

Официальное руководство по Tesla Model S рекомендует начинать предварительную подготовку транспортного средства в холода за 30-45 минут до планируемого отправления (в зависимости от температуры окружающей среды).

Прибывать на электрозаправочную станцию в неблагоприятных погодных условиях документ предписывает также за 30-45 минут. В случае, если преодоление расстояния до объекта занимает меньше времени, рекомендуется предварительное прогревание аккумуляторной батареи.

При простое транспортного средства Tesla в условиях отрицательных температур производитель советует оставлять автомобиль подключенным к зарядному устройству для предотвращения временного снижения максимальной дистанции пробега от одного заряда батареи.

При «замерзшей» батарее (об этом ее состоянии свидетельствует пиктограмма с изображением синей снежинки на приборной панели авто) эффективность процессов рекуперативного торможения, ускорения и зарядки устройства может быть снижена, говорится в руководстве.

Почему холод так влияет на батарею

В условиях низкой температуры окружающей среды жидкий электролит, которым наполнены элементы питания аккумуляторной батареи электромобиля, загустевает. В результате, как отмечает The Register, процесс переноса ионов от одного электрода к другому через электролит замедляется – внутреннее сопротивление аккумулятора растет, что, в свою очередь, ведет к его более быстрой разрядке или снижению эффективности зарядки.

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Нивелировать этот негативный эффект можно при помощи подогрева батареи, однако в автомобилях вроде Tesla, как отмечает издание, основным источником тепла является сама батарея. Другими словами, для того чтобы зарядить батарею электромобиля, нужно израсходовать часть уже имеющегося заряда, что в определенных обстоятельствах может быть неудобным или нецелесообразным с экономической точки зрения.

Как отмечает The Register, специалисты прикладывают определенные усилия, направленные на борьбу с этой проблемой. Так, South 8 Technologies видит спасение в синтезированном ей электролите из сжиженного газа, который, согласно маркетинговым материалам компании, обеспечивает работу аккумулятора в диапазоне температур от -60 до +60 градусов Цельсия.

Южнокорейская LG Chem трудится над созданием материалов для изготовления аккумуляторных электродов, которые, как ожидается, позволят сократить время полной зарядки устройства и улучшить его рабочие свойства при экстремальных температурах.

В ноябре 2023 г. CNews писал о том, что Специалисты японской компании Koike и Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST; Япония) создали материал, который позволит создать твердотельные аккумуляторы с рекордным сроком службы. Он может найти применение в изготовлении аккумуляторных батарей для электротранспорта, правда, в весьма отдаленной перспективе.