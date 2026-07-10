Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hubble Edwin Хаббл Эдвин
СОБЫТИЯ
|10.07.2026
|Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии 1
|04.03.2024
|Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование 1
|11.10.2012
|Астрономы перемерили расширение Вселенной 1
|05.10.2011
|Vortex Galaxy - классические космические живые обои для Android 1
|23.11.2005
|"Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна 1
|23.11.2005
|"Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна 1
|22.03.2005
|Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза 2
|22.03.2005
|Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза 2
Публикаций - 8, упоминаний - 10
Hubble Edwin и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1539 3
|Edwin 3 2
|Vortex Software 21 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 192 4
|Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
|Simmons Dan - Симмонс Дэн 1 1
|Physical Review Letters 161 2
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.