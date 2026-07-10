Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197643
ИКТ 15236
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26969
Персоны 86208
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

Hubble Edwin Хаббл Эдвин

СОБЫТИЯ


10.07.2026 Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии 1
04.03.2024 Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование 1
11.10.2012 Астрономы перемерили расширение Вселенной 1
05.10.2011 Vortex Galaxy - классические космические живые обои для Android 1
23.11.2005 "Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна 1
23.11.2005 "Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна 1
22.03.2005 Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза 2
22.03.2005 Ускоренное расширение Вселенной: новая гипотеза 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Hubble Edwin и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1539 3
Edwin 3 2
Vortex Software 21 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 684 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1566 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10230 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 215 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10605 1
Google Android устройства-девайсы 845 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1268 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3220 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Google Android 15179 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 192 4
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
Simmons Dan - Симмонс Дэн 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54529 5
Канада 5063 3
Земля - планета Солнечной системы 10836 2
Италия - Итальянская Республика 4497 2
США - Иллинойс 339 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
США - Орегон 255 1
Солнечная система - Solar system 2566 1
Польша - Республика 2029 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 5
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1745 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 3
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 3
Физика - Physics - область естествознания 2924 2
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 2
Закон Хаббла - Постоянная Хаббла 5 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1275 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33488 2
Физика - Светимость 77 2
Астрономия - Космос - Спиральные галактики - Spiral galaxies 16 1
Астрономия - Космос - Пульсирующая переменная звезда - Цефеиды 11 1
Physical Review Letters 161 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще