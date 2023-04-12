ИТ-шники готовы уволиться в ту же секунду, если поманить их более высокой зарплатой и престижной должностью

77% ИТ-специалистов могут написать заявление на увольнение в любой момент, если другой работодатель предложит им более высокую зарплату. Престижная должность на новом месте тоже станет для них веским поводом уволиться. Многие ИТ-шники за последние полгода просматривали открытые вакансии.

На ИТ-шников надежды нет

Подавляющее большинство современных ИТ-специалистов, не особо раздумывая, оставят прежнюю работу, чтобы перейти в новую компанию. 77% работников ИТ-сферы хотя бы раз за последние полгода посещали сайты с вакансиями в поисках нового места приложения сил и таланта, пишет The Register со ссылкой на исследования hackajob и Gartner, проведенное в Великобритании.

Столько же (77%) ИТ-шников недовольны своей нынешней работой и готовы к незамедлительной ее смене по собственному желанию. За имеющуюся у них должность они не держатся, и их не пугают повсеместные крупномасштабные сокращения в мировой ИТ-отрасли.

Чего не хватает ИТ-шникам

Нынешние реалии в сфере информационных технологий таковы, что лишь 11% сотрудников рады работать на нынешней должности и даже не планируют ничего менять в этом плане. Но при этом они совершенно не возражают против сокращения рабочей недели до четырех дней – таковых среди опрошенных набралось 83%.

Но четырехдневная рабочая неделя – это не то, ради чего ИТ-специалисты готовы на смену места работы. Основной мотив – это деньги, и 29% работников тут же напишут заявление на увольнение, если в другой фирме им пообещают более высокую зарплату.

Фото: FreePik ИТ-специалистов все просто: чем больше платят в другой компании, и чем лучше имеющиеся там должности, тем с большей вероятностью он уйдет туда

На втором месте среди самых популярных причин ухода ИТ-кадров оказались престиж и признание. 15% респондентов уйдут в новую компанию, если там им предложат более высокий пост. На третьем месте, хотя с тем же результатом (15%) находится сам работодатель. Специалист может уйти в другую компанию, если она покажется ему более интересной, например, в плане внутренней культуры. Наконец, 13% ИТ-специалистов при выборе новой компании обращают внимание на цели, которых она хочет достичь в результате своей деятельности.

Почему никого не пугают сокращения

Риск попасть под сокращение в новой компании ИТ-специалистов, как показало исследование, совершенно не беспокоит. В том же исследовании сказано, что пока одни компании увольняют десятки тысяч человек, другие испытывают острую нехватку специалистов с внушительным багажом навыков и знаний.

Доходит до того, что работодатели вынуждены конкурировать между собой, чтобы приглянувшийся им специалист оказался именно в их штате. Согласно опросу Gartner, проведенному в ноябре и декабре 2022 г. 86% ИТ-директоров подтвердили факт усиления конкуренции в борьбе за привлечение ценных сотрудников. 73% не скрывали своей обеспокоенности оттоком ИТ-специалистов, в том числе в результате их перехода в другую компанию.

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Нехватка опытных ИТ-шников ощущается не только в Великобритании. В России, как сообщал CNews, складывается идентичная ситуация – начинающих специалистов (джунов) много из-за постоянно работающего конвейера по их выпуску в многочисленных онлайн-школах, а сеньоров не хватает. Кто-то уже получил устроившее его предложение и пока не хочет видеть новую запись в трудовой книжке, кто-то, вооружившись знаниями и ноутбуком, покинул территорию России.

Нужны все всех подряд

В России к апрелю 2023 г. сформировался дефицит, в основном, программистов и веб-программистов. За рубежом, по данным Gartner, картина в этом плане складывается немного иная.

В Великобритании тоже образовалась нехватка разработчиков ПО, в особенности тех, кто пишет на Python. Впрочем, вероятно, это ненадолго, поскольку этот язык программирования прост в освоении – существуют даже онлайн-редакторы кода на Python, нацеленные на маленьких детей.

Также за рубежом в дефиците специалисты с обширными знаниями в сферах разработки мобильных приложений, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также в облачных сервисах. Спрос на них держится на высокой отметке, даже несмотря на «высвобождение» работников крупных ИТ-компаний – Microsoft, Google, Amazon и прочих, в 2022-2023 г. устроивших массовую чистку кадрового состава.