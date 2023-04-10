Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS

Raspberry Pi переключилась с разработки одноплатных ПК на создание сервисов для программистов. Запущен ее фирменный онлайн-редактор кода на Python, адаптированный для юных программистов, а также для взрослых, которые за всю жизнь не написали ни строчки кода. Сервис очень прост в освоении, но работает пока только с Python, хотя в планы авторов входит интеграция поддержки JavaScript, HTML и CSS.

К программированию с пеленок

Сообщество Raspberry Pi Foundation разработало онлайн-редактор программного кода, рассчитанного на самых юных программистов, пишет Tom’s Hardware. По утверждению экспертов портала, проект создавался с упором на детей, желающих научиться писать программы и понимать код, в том числе чужой.

Проект находится в стадии бета-тестирования, и он не привязан к программным платформам и работает через браузер. Редакция CNews убедилась в его корректной работе в Chrome под Windows, Vivaldi под Linux и в Opera под Android.

Начать погружение в мир программирования редактор Raspberry Pi предлагает с Python. На момент выхода материала это был единственный доступный язык, но разработчики не уточняли, почему остановили свой выбор именно на нем.

code601.jpg

Внешний вид редактора

Нельзя исключать, что причина та же, по которой Python еще в октябре 2021 г. стал самым популярным языком программирования в мире по версии рейтинга Tiobe и остается им до сих пор. Все дело в минимальном пороге входа, выражающемся в том, что Python – это очень простой в освоении язык. Изучить его азы большинству пользователей не составит труда, в отличие от С и С++ с которыми Python десятилетиями соревнуется в популярности.

Простота в квадрате

Онлайн-редактор кода за авторством Raspberry Pi бесплатен и почти полностью лишен интерфейса, что позволяет сконцентрироваться именно на написании и отладке кода. Основных рабочих полей всего три – (слева направо) список проектов, непосредственно редактор кода и колонка с результатом.

Чтобы увидеть, как работает программа или ее часть, нужно в окне редактора нажать кнопку Run. В право окне появится или нужный результат, или сообщение об ошибке с указанием но мера строчки, где следует ее искать.

Основные возможности работают без регистрации, но cookie-файлы редактора придется принять. Наличие аккаунта дает пока лишь два преимущества – возможность хранить код в облаке и скачивать его в виде ZIP-архива. То есть у Raspberry Pi получился сильно упрощенный вариант репозитория GitHub. Впрочем, скачивать ZIP-архив, как выяснила редакция CNews, пока можно и без регистрации.

code602.jpg

Реализация функции отладки кода

Редактор Raspberry Pi Code — не единственный онлайн-редактор Python в интернете. Альтернатив у него масса – даже если не считать виртуального ассистента программиста Copilot, встроенного в GitHub, то в качестве примера можно привести сервис как Trinket.io. Но к преимуществам проекта Raspberry Pi относится наличие у разработчиков нескольких специализированных руководств по Python, адаптированных для работы с этим редактором.

Все только начинается

По версии Tom’s Hardware, новая разработка Raspberry Pi предназначена только для детей и подростков. На деле сами разработчики нигде не говорят о возрастных ограничениях – сервисом могут пользоваться все без исключения. Вероятно, детским этот редактор эксперты Tom’s Hardware считают на фоне его базового набора возможностей.

Новая стратегия развития партнерской экосистемы «Базальт СПО» (ОС «Альт») на 2023-2025 гг.
Маркет

В дальнейшем авторы редактора намерены дополнить его поддержкой еще как минимум трех языков. Первый на очереди – JavaScript, в апреле 2023 г. занявший седьмое место по популярности в рейтинге Tiobe.

code600.jpg

Фото: FreePik
Возможностей обучения программированию у современных детей становится все больше

В будущем сервис пригодится и тем, кто не интересуется программированием на Python или JavaScript и смотрит в сторону веб-разработки. Авторы добавят в него поддержку языка разметки HTML и CSS – формального языка описания внешнего вида веб-страниц. Об возможности изучения используемого в разработке сайтов языка программирования PHP, за знание которого в России очень хорошо платят, создатели онлайн-редактора Raspberry Pi пока ничего не говорят.

От компьютеров к программированию

Сообщество Raspberry Pi Foundation известно во всем мире в первую очередь как разработчик одноплатных компьютеров линейки Raspberry Pi. Первый ее представитель с приставкой Model B к названию появился в начале 2012 г. За 11 лет существования поначалу небольшая линейка Raspberry Pi разрослась до полноценного семейства с многочисленными ответвлениями – например, существуют компьютеры Raspberry Pi Zero размером с половину банковской карты. Флагманская подсерия Raspberry Pi в последний раз обновлялась в 2019 г., когда вышла модель Raspberry Pi 4. К апрелю 2023 г. этот ПК окончательно устарел, но Raspberry Pi не спешит с релизом его наследника. В результате сообщество потеряло изрядную долю рынка, уступив место более расторопным китайским конкурентам, выпускающим современные одноплатные компьютеры.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии

Российский «убийца» Instagram* привлек 300 миллионов

Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще