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Все категории 198965
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Samsung Galaxy Fit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 2
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 2
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 2
17.02.2020 Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео 1
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы 4
30.05.2014 «Умные часы» Microsoft будут совместимы cо смартфонами конкурентов 1
26.01.2011 Samsung анонсировал четыре новых смартфона Galaxy 1

Публикаций - 9, упоминаний - 16

Samsung Galaxy Fit и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11062 4
Huawei 4670 3
Xiaomi - Сяоми 2229 3
Apple Inc 13149 3
Garmin - Гармин 233 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
Microsoft Corporation 25770 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Fitbit 63 1
AKG 66 1
Digma 251 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
TI - Texas Instruments Incorporated 847 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Cypress Semiconductor 65 1
Google LLC 12684 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кредит Европа банк 67 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1518 1
Альфа-Банк 1977 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ПСБ - Промсвязьбанк 962 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Русский стандарт Банк 509 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 8
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10688 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13241 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3999 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8511 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1813 4
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6404 3
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 3
Оповещение и уведомление - Notification 5932 3
Монохромное изображение - Monochrome image 642 3
Часы - Будильник - Alarm clock 266 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1219 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7930 3
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 13 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2500 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10741 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11529 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 287 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 2
Контрастность 3041 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 2
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5204 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2526 2
Accelerometer - Акселерометр 393 2
MedTech - Тонометр 34 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13477 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6264 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 362 2
Умные платформы 1987 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3258 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2351 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9342 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6611 2
Google Android 15236 5
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 4
Honor Band - Фитнес-трекер 46 4
Huawei Band - Умный браслет 33 4
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5249 3
Samsung Galaxy 1035 3
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 3
Garmin Connect 36 2
Digma Force - фитнес-браслет 2 2
Apple iOS 8576 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Huawei TruSleep 22 2
Microsoft Kinect 201 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Samsung Galaxy Ace 28 1
Huawei Здоровье 29 1
BQ Fit 1 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Fitbit Charge - фитнес-браслет 6 1
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 1
Fitbit Inspire 1 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 14 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
BBK Realme Band 1 1
Samsung Galaxy Wearable 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2184 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
Microsoft Windows 16876 1
Apple - App Store 3108 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 956 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5717 1
Sherlund Rick - Шерлунд Рик 12 1
Sherlund Rick - Шерланд Рик 5 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 2
Южная Корея - Республика 7050 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5489 1
Сингапур - Республика 1953 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1125 5
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 837 4
Спорт - Ходьба 61 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6749 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10334 3
Сон - Somnus 483 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 304 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11309 2
Спорт - Теннис 75 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27276 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5507 1
Зоология - наука о животных 2886 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 879 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3168 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1456 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 37 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4990 1
Mashable 372 1
Forbes - Форбс 1001 1
ZDnet 663 1
IDC - International Data Corporation 4974 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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