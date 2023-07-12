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Fitbit Charge фитнес-браслет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi 1
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж 5
28.04.2016 Руководство по выбору фитнес-браслета 1
08.06.2015 Хиты продаж: фитнес-браслеты первой половины 2015 года 1
27.10.2014 Выпущены «умные часы» с рекордным временем автономной работы 3

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Fitbit Charge и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2286 4
Garmin - Гармин 234 3
Fitbit 64 3
Samsung Electronics 11144 2
Apple Inc 13285 2
Google LLC 12803 2
Jawbone 37 2
Простые решения 1 1
Alphabet 179 1
X Corp - Twitter 2942 1
Huawei 4719 1
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Meta Platforms - Facebook 4634 1
LG Electronics 3747 1
Sony 6756 1
HTC Corporation 1425 1
Lenovo Motorola 3573 1
Canalys 236 1
Pebble Technology 71 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
Motorola Inc 1156 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 956 1
101Hotels.com 456 1
Lacoste - Лакост 10 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
Россети Ленэнерго 1699 1
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Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 126 4
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8004 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13375 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1995 3
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Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1567 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1883 2
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2532 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4099 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 904 2
Часы - Watch 1075 1
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Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 280 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1209 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 419 1
MedTech - Тонометр 35 1
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Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1427 1
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