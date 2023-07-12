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Fitbit Charge фитнес-браслет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 13
Fitbit Charge и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Сяоми 2286 4
|Garmin - Гармин 234 3
|Fitbit 64 3
|Samsung Electronics 11144 2
|Apple Inc 13285 2
|Google LLC 12803 2
|Jawbone 37 2
|Простые решения 1 1
|Alphabet 179 1
|X Corp - Twitter 2942 1
|Huawei 4719 1
|Lenovo Group 2473 1
|Meta Platforms - Facebook 4634 1
|LG Electronics 3747 1
|Sony 6756 1
|HTC Corporation 1425 1
|Lenovo Motorola 3573 1
|Canalys 236 1
|Pebble Technology 71 1
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
|Motorola Inc 1156 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 956 1
|101Hotels.com 456 1
|Lacoste - Лакост 10 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6130 1
|Independent 113 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.