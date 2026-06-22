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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Гиподинамия пониженная подвижность

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов 1
28.04.2016 Руководство по выбору фитнес-браслета 1
08.09.2008 ВОЗ: гиподинамия для Европы является почти эпидемией 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Jawbone 37 1
Xiaomi 2182 1
Простые решения 1 1
Garmin - Гармин 231 1
101Hotels.com 456 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
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