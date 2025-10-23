Получите все материалы CNews по ключевому слову
Левкин Кирилл
СОБЫТИЯ
|23.10.2025
|ФСБ будет контролировать работу «белых» хакеров в России 1
Левкин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 167 1
|Softline - Софтлайн 3225 1
|Шейкин Артем 39 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11395 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.