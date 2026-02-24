Разделы

Наследников Александр


СОБЫТИЯ


24.02.2026 CEO Med-me.ru выступит с докладом на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2026» 1
22.05.2015 Сервис онлайн-записи клиентов Gbooking привлек $425 тыс. от российских инвесторов 2
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Наследников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

UNIM - United medicine 8 1
Altair Engineering 29 1
Yandex - Яндекс 8642 1
AltaIR Capital 14 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1461 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1325 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8832 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 356 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 174 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4328 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 42 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1757 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 73 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3616 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 922 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4710 1
Управляемость - Manageability 1973 1
Онлайн-запись 51 1
Микроскоп - Microscope 337 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 1
Оцифровка - Digitization 4950 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1563 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 1
Unim Histology 3 1
Симаков Олег 113 1
Коновалов Дмитрий 5 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Рябенький Игорь 17 1
Ремез Алексей 8 1
Путин Владимир 3390 1
Черкашин Павел 38 1
Рогачев Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 1
Израиль 2791 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2574 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1418 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 27 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2146 1
