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Индексная книга (каталог) CNews*
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Павлюк Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети 1
21.03.2023 Softline усовершенствовала сервис технической поддержки по решениям Citrix и Oracle 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Павлюк Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6777 1
Cisco Systems 5171 1
Citrix Systems 826 1
Softline - Софтлайн 3049 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 1
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1998 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7103 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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