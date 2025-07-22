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Павлюк Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети 1
|21.03.2023
|Softline усовершенствовала сервис технической поддержки по решениям Citrix и Oracle 1
Павлюк Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6777 1
|Cisco Systems 5171 1
|Citrix Systems 826 1
|Softline - Софтлайн 3049 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
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