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Хорошев Тимофей



23.12.2024 Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хорошев Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Nubes - Нубес 51 1
Ростелеком 9701 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Сингапур - Республика 1849 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
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Средства производства 49 1
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Омбудсмен 18 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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