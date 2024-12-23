Хорошев Тимофей
|23.12.2024
|Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров 1
|29.04.2021
|Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
Хорошев Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
|Nubes - Нубес 51 1
|Ростелеком 9701 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Титов Борис 54 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Попова Наталья 13 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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