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Турсунов Антон

СОБЫТИЯ


14.07.2025 В России готовятся льготы для дата-центров с отечественным ИТ-оборудованием 1
23.12.2024 Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Турсунов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 75 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 2
9581 2
Yandex - Яндекс 9193 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Ростелеком 10935 1
IXcellerate - Икселерейт 152 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 353 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 303 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1295 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2850 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3682 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3883 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 2
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1835 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2759 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1213 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1689 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3143 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22534 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2877 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4625 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 573 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1350 1
FreePik 1829 1
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
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Григоренко Дмитрий 248 1
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Хорошев Тимофей 7 1
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Россия - РФ - Российская федерация 165838 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 603 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 266 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1555 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 516 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2707 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8824 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 166 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6662 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 427 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1378 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2387 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 1
Forbes - Форбс 999 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3951 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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