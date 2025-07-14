Индексная книга (каталог) CNews*
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Турсунов Антон
СОБЫТИЯ
|14.07.2025
|В России готовятся льготы для дата-центров с отечественным ИТ-оборудованием 1
|23.12.2024
|Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Турсунов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
|FreePik 1829 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 1
|IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
|Панышев Дмитрий 14 1
|Григоренко Дмитрий 248 1
|Салов Антон 38 1
|Хорошев Тимофей 7 1
|Осьмаков Василий 10 1
|Путин Владимир 3453 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165838 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2387 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 1
|Forbes - Форбс 999 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.