Россияне нашли новый способ экономить на ноутбуках огромные суммы. Работает даже для юрлиц. Опрос

Россияне стали гораздо реже покупать ноутбуки с предустановленной ОС. Это позволяет им экономить до 20 тыс. руб., а операционную систему они затем ставят самостоятельно. Этим пользуются не только обычные пользователи, но и компании.

Установим сами

В России стремительно растут продажи ноутбуков без операционной системы, притом не только в частном секторе, где пользователи могут скачать Windows со всем известных сайтов и установить ее самостоятельно, но и в бизнес-сегменте, пишут «Ведомости».

Для примера, по итогам I квартала 2025 г. (1 января 2025 г.) на ноутбуки без ОС в коммерческом сегменте пришлось 43% от общего количества проданных устройств. Годом ранее этот показатель был на уровне 31%, а в начале 2021 г., когда страна еще не погрузилась в нынешние реалии, она и вовсе была в пределах 17% (статистика дистрибьютора техники и электроники OCS).

По данным собеседников «Ведомостей», отсутствие Windows на мобильном ПК снижает его стоимость на 10-20 тыс. руб. В бюджетном сегменте цена лицензии Windows может быть значительной частью общей стоимости ноутбука. Например, в ассортименте ритейлера DNS самый доступный мобильный ПК с предустановленной Windows на момент выхода материала стоил 17 тыс. руб.

В топовом сегменте наличие лицензионной ОС уже не так сильно влияет на стоимость ноутбука. Например, в DNS есть 18-дюймовый ноутбук MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-076RU с Windows 11 общей стоимостью 650 тыс. руб. Если учесть, что лицензия ОС стоит 20 тыс. руб., то это около 3% от его итоговой цены.

Фото: Windows / Unsplash Большинство россиян знают, как самостоятельно установить Windows и не потратить при этом ни рубля

Если же учитывать весь российский рынок в целом, то по итогам первой четверти 2025 г. в стране было продано 371 тыс. ноутбуков без операционной системы. Это колоссальный рост – на 44% больше, нежели в I квартале 2024 г. (статистика аналитической компании GfK). Здесь учитываются продажи в частном, корпоративном и государственном сегментах рынка.

Бизнес порешал

Согласно статистике «Марвел-дистрибуции», бизнес-сегмент занимает значительную долю рынка по объемам закупок ноутбуков – за отчетный период российские компании приобрели от 260 до 350 тыс. ноутбуков с операционкой и без нее или в пределах 30-40% от общего количества.

В этом сегменте потребители гораздо активнее наращивают закупки ноутбуков без ОС, нежели в частном или государственном, отмечают в OCS, притом это наблюдается с 2022 г. после ухода Microsoft из России. С тех пор темпы лишь растут.

В этой части рынка, по оценке «Марвел-дистрибуции», c I квартала 2021 г. по I квартал 2025 г. доля ноутбуков без предустановленной ОС подскочила с 25% до более чем 60%. А если рассматривать только период с I квартала 2024 г., то зафиксирован рост на уровне 5–10 п. п.

В итоге в первой четверти 2025 г. менее 40% купленных бизнесом ноутбуков работали на Windows и еще несколько процентов – на отечественных Alt Linux, Astra Linux, «Ред ОС» и др.

Что говорят ритейлеры

У российских ритейлеров своя статистика, но они в целом согласны с дистрибьюторами в вопросе наличия роста продаж ноутбуков без предустановленной ОС. Как сообщили «Ведомостям» в «М.Видео-Эльдорадо», в России доля таких мобильных ПК по итогам I квартала 2025 г. составила 42,4%, увеличившись год к году на 0,5 п. п.

Другими словами, это сотни тысяч ноутбуков, на которые россияне будут устанавливать нужную ОС самостоятельно или при помощи сторонних специалистов. Это следует из того, что за I квартал 2025 г. в России было продано 882 тыс. ноутбуков (данные «М.Видео-Эльдорадо»).

Если в офлайн-магазинах спрос на ноутбуки без ОС вырос незначительно, то на маркетплейсах рост оказался взрывным. В I квартале 2025 г. на Wildberries их продажи в натуральном выражении подскочили на 79% год к году. Ныне их доля в общем количестве заказанных на Wildberries ноутбуков находится в пределах 11%, сообщили изданию представители сервиса, не раскрыв абсолютные значения.

Все дело в деньгах

Китай оказался главным поставщиком ноутбуков без ОС. Как сообщил «CNews» директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass Евгений Перов, именно мобильные ПК китайских брендов россияне охотнее всего приобретают без ОС. В качестве примера он привел компании Lenovo и Honor. Последняя до ноября 2020 г. была «дочкой» Huawei. «В корпоративном сегменте тройка лидеров продаж – ноутбуки китайских, российских и американских брендов. Ноутбуки Honor и Lenovo чаще выбирают для решения офисных задач, а компьютеры Apple – для разработки и дизайна. Кроме того, набирают популярность устройства российских производителей – их доля уже превышает долю американских ноутбуков примерно на 3-5%», – сказал CNews Евгений Перов.

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, основная причина массовой любви россиян к ноутбукам без ОС – это желание россиян сэкономить. По их подсчетам, отсутствие Windows на мобильном ПК снижает его стоимость на 10-20 тыс. руб. Так считает, в частности,

архитектор IT-инфраструктуры практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт консалтинг» Александр Черный.

Это внушительная экономия для обычного пользователя, который затем может установить пиратскую Windows на свой личный ноутбук. Бизнес себе такого позволить не может из-за уголовной ответственности, хотя в Белоруссии, к примеру, больше никого не преследуют за пользование пиратским софтом из недружественных стран.

Однако часто у компаний есть договоры с разработчиками российского ПО на приобретение отечественных ОС, сообщил изданию партнер департамента управленческого консультирования, лидер практики технологического консалтинга ДРТ Тимофей Хорошев. В этом случае им нет смысла переплачивать за Windows.

Также очень у многих компаний есть запас ранее приобретенных лицензий Windows, и им нет смысла покупать мобильные ПК с этой предустановленной ОС.



