Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций

Решение «РусМедСофт», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), — компании-разработчика Middleware «Митра», внедрено в работу медицинского коворкинга Point of Care, расположенного в технопарке «Сколково».

Теперь данные с тонометров, глюкометров, термометров и весов автоматически попадают в медкарту пациента прямо во время проведения измерений на приеме, что экономит время врача на внесение этих данных вручную, минимизирует вероятность клинической ошибки и открывает новые возможности для дистанционного мониторинга. Middleware «Митра» может быть установлена непосредственно на компьютер или ноутбук врача.

Основатель компании Reztom, оператора медицинского коворкинга Point of Care, Алексей Ремез поделился концепцией full digital data, предоставляющей новые возможности для клинической практики: «Мы нацелены на максимальную автоматизацию и цифровизацию всех процессов. Для Point of Care это не только имидж клиники, находящейся в технопарке “Сколково”, но и расширение перечня услуг, оказываемых нашим пациентам. Мы верим, что любое медицинское и well-being-оборудование должно передавать данные в МИС без участия человека. Это как концепция умного дома, которая открывает новые возможности для клинической практики. Однако оказалось, что подобный концепт пока остается будущим, а не настоящим — практически нигде в мире он не работает в полном объеме. Вместе с коллегами мы внедряем такой подход в рутину медицинской работы — это и есть инновации».

Клиника оснащена медицинской информационной системой собственной разработки, а также инструментами для долгосрочного ведения пациентов и управления рисками, связанными со здоровьем. Важным элементом концепции является возможность дистанционного мониторинга и повышение приверженности назначениям врача — для этого необходима интеграция медицинского и другого оборудования в информационную систему.

Камила Зарубина, заместитель главного управляющего директора по приоритетным направлениям технологического развития фонда «Сколково», сказала: «Мы рады сотрудничеству с нашими резидентами, такими как «РусМедСофт», которые активно внедряют инновации в клиническую практику. Благодаря инициативам, подобным проекту Point of Care, мы можем ускорить внедрение новейших медицинских решений через наш фаст-трек. Это позволяет биомедицинским стартапам “Сколково” быстрее выходить на рынок и оказывать реальное воздействие на здравоохранение. Для нас важно обеспечивать доступ к апробации новых технологий в клинических условиях, что способствует повышению качества медицинской помощи и развитию передовых медицинских систем».