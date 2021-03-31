ФРИИ инвестирует в платформу для проведения турниров в мобильных играх

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в платформу для проведения турниров для мобильных игр Unitourn. На российском рынке мобильного гейминга это одна из первых платформ с возможностью денежного выигрыша.

Объем инвестиций стороны не раскрывают. Привлеченные средства стартап направит на развитие продукта и его продвижение на рынке Европы.

Unitourn адаптирует самые популярные игры для мобильных телефонов, например, Call of Duty, PlayerUnknown's Battlegrounds, Garena Free Fire, и проводит соревнования, которые позволяют получить денежный приз. Участники регистрируются на платформе и выбирают нужную игру. По окончании соревнования CRM-система анализирует итоги матча и выставляет результаты всем участникам. Каждое поражение соперника приносит пользователю вознаграждение. Вывод денег происходит мгновенно на карту или электронный кошелек победителя.

Игровая сессия длится от 30 до 40 минут по несколько раз в день с небольшим интервалом, выигрышные позиции занимают игроки с большим количеством навыков.

В отличие от конкурентов, создатели Unitourn планируют развиваться в разных популярных игровых жанрах. Кроме того, платформа делает акцент на разработку собственных игр и новых механик турниров.

Алексей Гриненко, инвестиционный менеджер ФРИИ, сказал: «На игровом рынке чаще всего проводятся соревнования только для киберспортсменов. Unitourn помогает обычным пользователям мобильных игр заработать, занимаясь своим любимым делом. Рынок мобильных игр активно растет последние полгода и платформа Unitourn запускает свой проект в очень актуальное время».

По подсчетам Newzoo 2020 Global Games Market, годовая выручка рынка мобильного гейминга составляет $77 млрд. Потенциальная годовая выручка Unitourn на горизонте пяти лет может достигнуть $140 млн.

Unitourn основали CEO Богдан Клягин, CSPO Андрей Михеев и CCO Юрий Бунин. Команда обладает большим опытом в игровом рынке. Так, Андрей Михеев был CEO киберспортивной организации M19, Юрий Бунин — CCO той же компании. Богдан Клягин ранее основал рекламное агентство Instatarget.