Власти создадут экспертный совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний

Минцифры создает совет для чистки реестра аккредитованных ИТ-компаний. Присутствие в нем дает компаниям право на налоговые льготы. Из-за предоставления льгот компаниям, для которых ИТ не является основной деятельностью, бюджет страны уже мог потерять до 9 млрд руб. Пока остается не ясным, по каким параметрам из реестра будут исключать компании, так как нет единых критериев и для включения в него.

Совет для чистки реестра

Минцифры создает совет для аудита и последующей чистки реестра аккредитованных ИТ-компаний. Из него планируется исключить непрофильные предприятия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджера крупной компании и собеседника в профильной ассоциации.

Из-за предоставления льгот компаниям, для которых ИТ не является основной деятельностью, бюджет за последние полгода мог потерять до 9 млрд руб., рассказал изданию источник на ИТ-рынке.



Согласно проекту приказа главы министерства Максута Шадаева, Минцифры планирует учредить «Совет по аннулированию государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере ИТ». Соответствующий документ 5 августа 2022 г. был направлен главам российских ИТ-ассоциаций, среди которых «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», РАЭК, АПКИТ. Они, по словам собеседников издания, и займутся аудитом реестра.

Из реестра уже удалены дочки МТС и Сбербанка

Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%. Также сотрудники таких компаний в возрасте до 27 лет получают отсрочку от армии. На данный момент в реестре присутствует более 27 тыс. компаний.



Минцифры серьезно возьмется за чистку реестра

В начале августа 2022 г. Минцифры исключило из реестра более 400 организаций. Среди исключенных — компании Сбербанка, ВТБ, «Тинькофф», МТС и др. «Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям, — отмечают в министерстве. — Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций».

Сейчас возникает вопрос, на каком основании будут исключаться компании, когда критерии для включения в реестр четко не установлены, отметила директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. «Очевидно, такая правовая неопределенность может привести к практике массового оспаривания решений об исключении, ведь основания такого решения не установлены», — полагает она.

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До сих пор для того, чтобы попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний, необходимо было иметь только профильный ОКВЭД. Сейчас Минцифры предложило не допускать в реестр банки, телеком-компании, страховые, а также государственные и муниципальные учреждения. Помимо этого, в статусе ИТ-компании предлагается отказывать и структурам, которые были созданы в результате реорганизации.

Кто еще лишится льгот

Помимо непрофильной деятельности, из реестра могут исключить и по другим причинам. Так, часть записей в реестре уже утратила актуальность из-за выявленных недочетов или устаревших данных, отметил в разговоре с «Коммерсантом» директор по разработке продуктов компании «Мой офис» Дмитрий Комиссаров. «Например, к числу недочетов может относиться прекращение деятельности компании, утрата правообладателем исключительных прав, смена юридических реквизитов и многое другое», — поясняет он.

По словам гендиректора «Алми партнер» (разработчик Alter Office) Михаила Лебедева, идея провести проверку, а затем и чистку реестра отрасль обсуждала с Минцифры с начала 2022 г. «Около половины записей в реестре выглядят фиктивными, — отметил он. — Например, мы брали несколько компаний из списка и просто не могли им даже дозвониться. Складывается ощущение, что эти юрлица существуют только на бумаге».

Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин рассказал изданию, что в реестр должны попадать только компании, которые аккредитовались и в Минцифры, и в Федеральной налоговой службе (ФНС). «Исходно аккредитация компаний была необходима для получения налоговых льгот; предполагалось что компании, прошедшие аккредитацию в Минцифры, идут в ФНС и получают налоговые льготы, однако получилось сразу два реестра, из-за чего в реестре аккредитованных компаний оказалось более 27 тыс. организаций, а в реестре для налоговых льгот всего около 8 тыс. организаций».