Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи

Минцифры предложило не допускать в реестр аккредитованных ИТ-компаний банки, телеком-компании, страховые, а также государственные и муниципальные учреждения. Помимо этого, в статусе ИТ-компании предлагается отказать и компаниям, которые были созданы в результате реорганизации. Так, накануне, из реестра были исключены «Ростелеком», МФТИ, «Тинькофф» и пр. Вместе с тем министерство предложило новые критерии для аккредитации.

Кому не быть ИТ-компанией

Минцифры предлагает отказывать в статусе ИТ-компании банкам, телеком-компаниям и госкомпаниям. Также министерство хочет не допускать в реестр аккредитованных ИТ-компаний страховые и небанковские кредитные организации, а также государственные или муниципальные учреждения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Ведомство предлагает отказывать в аккредитации и компаниям, которые были созданы в результате реорганизации, то есть, по замыслу ведомства, ИТ-подразделения, которые стали отдельными компаниями для получения ИТ-льгот.

Во включении в реестр, по предложению Минцифры, также должно быть отказано компаниям, которые входят в распоряжение Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р., а также организациям с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более).

Министерство планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям, подчеркивается в сообщении Минцифры.

Исключение из реестра

Так, накануне, 1 августа 2022 г. Минцифры сообщило об исключении свыше 400 организаций из реестра аккредитованных ИТ-компаний. В этот список попали «Ростелеком», «Мегафон» и «Эр-Телеком». В том числе, из реестра выбыли «Тинькофф банк» и «Тинькофф мобайл», «Главный радиочастотный центр», Московский физико-технический институт (МФТИ) и пр.

Минцифры предложило не допускать в реестр банки и телеком, а также компании, созданные в результате реорганизации

Для исключения из реестра Минцифры, в том числе, использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников (включая официальный сайт организации).

Напомним, государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%..

Новые критерии

В соответствии с законом о поправках в Налоговый кодекс с 1 августа 2022 г. подача заявлений на включение в реестр приостановлена до принятия нового порядка аккредитации. В этой связи Минцифры 2 августа предложило новые критерии. Среди них — профильный ОКВЭД в качестве основного, а также выручка от ИТ-деятельности претендующей на аккредитацию организации должна составлять минимум 30% от общей суммы.

Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса» Цифровизация

«Компании нужно будет вести раздельный учет доходов, — отмечают в Минцифры. — В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности».

Также компаниям, которые захотят получить аккредитацию, необходимо не менее 80% своим сотрудникам платить зарплату «не ниже средней по стране». Например, по данным Росстата, среднемесячная зарплата по России в январе 2022 г. составила 55,7 тыс. руб., в мае эта сумма достигла 62,5 тыс. руб.

Минцифры учло и стартапы, которые инвестируют в ИТ. Им, помимо вышеперечисленных пунктов для того, чтобы попасть в реестр необходимо заявить разрабатываемый проект в ИТ-области и статус его реализации. При этом возраст компании до подачи заявления на аккредитацию не должен превышать трех лет.