Спецпроекты

ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 5 млн рублей в компанию Flomly — разработчика сервиса управления продажами в неорганизованной рознице для дистрибьюторов и производителей. В основе решения собственный алгоритм анализа текста для работы с большими данными. На рынке несетевой розницы Flomly — первый сервис управления продажами.

Привлеченные средства стартап направит на продвижение сервиса в регионах России. Ранее команда привлекла более 10 млн рублей от бизнес-ангела.

Автоматические предзаказы на поставку товаров в магазины Flomly помогают производителям и дистрибьюторам увеличивать продажи в несетевых магазинах за счет сокращения времени, когда товара нет на полке. Сервис с помощью операторов фискальных данных собирает базу кассовых чеков и привязывает каждую продажу к определенному каталогу с точностью до товара. Клиенты получают детальную онлайн-статистику торговли конкретного магазина, которая обновляется каждый час. Она позволяет контролировать доступность товаров на полках магазинов, формировать предзаказы и своевременно пополнять ассортимент. Дистрибьюторы всегда знают, какое количество товаров им необходимо отправить в магазин без личного посещения.

Также данные Flomly позволяют клиентам оценить фактический спрос на рынке и с максимальной точностью оценить стратегию развития и выхода в новые регионы.

Сейчас сервис Flomly используют 10 крупных производителей и дистрибьюторов, среди них — Unilever, Valio и Splat.

Flomly работает по подписке. Для новых клиентов использование данных 1000 магазинов за 3 месяца стоит 200 тыс. рублей. В эту сумму входит: отчеты в Excel-формате, дашборды с онлайн-статистикой торговли, поиск необходимых магазинов и автоматическое создание предзаказов на поставку товаров в магазин.

Алексей Гриненко, инвестиционный менеджер ФРИИ, отметил: «Flomly решает сразу несколько проблем FMCG-рынка. Для коммерческого департамента — упрощает процесс планирования поставок и увеличения оборота, для маркетингового — анализирует продажи средней и малой розницы. Ни один другой сервис сейчас не предоставляет аналитику несетевого бизнеса. По нашим данным, объем несетевой розницы составляет 5,5 трлн рублей в год. FMCG-магазины ежегодно теряют почти 40% продаж из-за отсутствия системы аналитики».



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