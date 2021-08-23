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ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности

X5 Group и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускают совместный поиск решений технологических стартапов для повышения эффективности операционных процессов и развития по направлениям безопасность в торговых сетях и на транспорте.

В роли бизнес-заказчиков выступят представители департамента безопасности сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также бизнес-единицы X5 Transport, которые отвечают за сокращение потерь в торговых сетях, предотвращение хищений, физическую и техническую безопасность торговых объектов и распределительные центры, системы менеджмента качества, безопасность логистики и коммерческой деятельности. Ряд решений будет отобран специалистами бизнес-единицы.

На основе результатов технологического аудита, проведенного по авторской методике экспертов «Акселератора ФРИИ», определены перспективные технологические направления для интеграции стартапов, среди них: мониторинг и управление автопарком, инструменты предотвращения потерь, видеоаналитика и системы контроля доступа, обеспечение температурного режима и качества продуктов, комплектация отгрузок, управление персоналом, собственное производство.

Питч-сессия пройдет 7 октября в онлайн-формате. Заявки принимаются на сайте питч-сессии X5pitch-day.iidf.ru до 20 сентября. Проект будет оцениваться по нескольким критериям: готовность продукта, эффект от внедрения, а также возможность проведения пилота и масштабирования с X5 Group.

Участники питч-сессии, прошедшие предварительный отбор, смогут представить свои решения бизнес-заказчикам из департаментов безопасности торговых сетей и X5 Transport. В случае успеха проекты получат возможность масштабировать свою технологию в тысячах магазинов торговых сетей Х5.

В этом году ФРИИ и X5 Group проводят уже четвертую питч-сессию стартапов для направлений коммерция, операции, эксплуатации и логистики. За это время партнёры получили более 600 заявок, 25 проектов представили свои решения бизнес-заказчикам, 10 из них перешли на стадию запуска пилотов с X5 Group.

Владимир Бахур

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