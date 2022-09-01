Минцифры приглашает на онлайн-встречу на тему поддержки российских ИТ-проектов
Минцифры России приглашает на встречу, посвященную линейке грантовых и акселерационных программ поддержки разработки и внедрения российских ИТ-решений.
На мероприятии обсудят:
- программу грантовой поддержки разработки ИТ-решений Российского фонда развития информационных технологий: статус рассмотрения заявок, сроки принятия решений по победителям конкурсного отбора, координацию с работой в рамках ИЦК/ЦКР;
- запуск новых грантовых программ Фонда содействия инновациям: поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса и реализации проектов с открытым исходным кодом;
- программу поддержки первого масштабного внедрения ИТ-решений фонда «Сколково»;
- программу акселерации для ИТ-стартапов Фонда развития интернет инициатив.
Участники встречи:
- Замглавы Минцифры России Максим Паршин;
- Представители институтов развития (Российский фонд развития информационных технологий, Фонд развития интернет инициатив, Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково»).
Дата/время: 2 сентября, 12:00
Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/51964681/1150304884