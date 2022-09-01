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Поддержка ИТ-отрасли
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Минцифры приглашает на онлайн-встречу на тему поддержки российских ИТ-проектов

Минцифры России приглашает на встречу, посвященную линейке грантовых и акселерационных программ поддержки разработки и внедрения российских ИТ-решений.

На мероприятии обсудят:

  • программу грантовой поддержки разработки ИТ-решений Российского фонда развития информационных технологий: статус рассмотрения заявок, сроки принятия решений по победителям конкурсного отбора, координацию с работой в рамках ИЦК/ЦКР;
  • запуск новых грантовых программ Фонда содействия инновациям: поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса и реализации проектов с открытым исходным кодом;
  • программу поддержки первого масштабного внедрения ИТ-решений фонда «Сколково»;
  • программу акселерации для ИТ-стартапов Фонда развития интернет инициатив.

Участники встречи:

Дата/время: 2 сентября, 12:00

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Инновации для промышленности

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/51964681/1150304884

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