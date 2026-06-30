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НАПИ Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 14
НАПИ и организации, системы, технологии, персоны:
|IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 3
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Недельский Виталий 9 7
|Духвалов Андрей 27 2
|Глазков Борис 48 2
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 2
|Богачев Игорь 183 1
|Талдыкина Наталья 53 1
|Матвеев Александр 18 1
|Маслов Александр 39 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 2
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 725 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.