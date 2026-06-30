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НАПИ Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета

НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета

СОБЫТИЯ


30.06.2026 «Роса Хром» будет доступна для одноплатных компьютеров Napi 1
19.04.2017 Schneider Electric присоединилась к «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета» 1
18.04.2017 Schneider Electric и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве по индустриальной кибербезопасности 2
23.03.2017 «СТ-Инвест» вошла в состав «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета» 1
22.02.2017 «Сколково» и НАПИ совместно займутся развитием промышленного интернета в России 1
01.12.2016 НАПИ и «Мегафон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
08.11.2016 Бывший «начальник» доменных зон .Ru  и .РФ занялся интернетом вещей 1
12.10.2016 «Лаборатория Касперского» стала членом «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета» 1
07.10.2016 Комплекс «Диспетчер» представлен на Форуме ИРИ «Интернет + Город» 2
06.10.2016 ИРИ, «Ростелеком» и НАПИ создадут рейтинг «умных» городов России 2
15.07.2016 В России создана «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

НАПИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10859 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 2
Schneider Electric 608 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1083 1
GTS - Global Telesystems 43 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 117 1
МегаФон 10609 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 159 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 591 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 718 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Газпром нефть 702 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3824 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2307 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1189 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64181 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61040 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6425 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35740 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1572 2
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ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 167 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 225 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5210 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 1
Картография и навигация - ГИС - Точное земледелие - Precision farming 58 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1674 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6351 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5698 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12076 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 980 1
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Microsoft Windows 2000 8678 1
Недельский Виталий 9 7
Духвалов Андрей 27 2
Глазков Борис 48 2
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 2
Богачев Игорь 183 1
Талдыкина Наталья 53 1
Матвеев Александр 18 1
Маслов Александр 39 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 669 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2728 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10202 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3928 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 725 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
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