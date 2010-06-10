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ФТС РФ Авто-Транспорт АС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.06.2010 ФТС России закупит программно-технические комплексы: открытый конкурс 1
04.03.2008 ФТС ЮТУ потребовались услуги по сопровождению ПО 1
11.09.2007 ГНИВЦ ФТС России внедряет АС «Авто-Транспорт» 1
16.02.2006 РБК СОФТ: успех на международном логистическом форуме 2
29.03.2005 МЭРТ бьет рекорды информатизации 1
11.02.2005 10 февраля наградили победителей программы ММЛФ-2005 1
09.06.2004 РБК СОФТ разработала систему учета ввозимого автотранспорта для ГТК РФ 3

Публикаций - 8, упоминаний - 11

ФТС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Oracle Corporation 7074 3
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 2
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
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ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
SAS Institute 1082 1
Крок - Croc 1964 1
Philips 2099 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Код Безопасности 812 1
Verisign 362 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
AltaVista Search Engine 202 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Thawte 34 1
КСЛ - Координационный совет по логистике 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
DDR - Double data rate 3083 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 356 1
МПС - Международные платежные системы 148 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
СТМ - ВЭД-СТМ ИСС - ВЭД-ИНФО 3 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Код Безопасности - vGate 89 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 1
Журавская Ольга 4 1
Греф Герман 485 1
Аитов Тимур 197 1
Шаронов Андрей 60 1
Васильев Дмитрий 76 1
Ташбаев Ырысбек 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Металлы - Платина - Platinum 500 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 93 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 37 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 48 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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