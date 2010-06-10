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ФТС РФ Авто-Транспорт АС
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.06.2010
|ФТС России закупит программно-технические комплексы: открытый конкурс 1
|04.03.2008
|ФТС ЮТУ потребовались услуги по сопровождению ПО 1
|11.09.2007
|ГНИВЦ ФТС России внедряет АС «Авто-Транспорт» 1
|16.02.2006
|РБК СОФТ: успех на международном логистическом форуме 2
|29.03.2005
|МЭРТ бьет рекорды информатизации 1
|11.02.2005
|10 февраля наградили победителей программы ММЛФ-2005 1
|09.06.2004
|РБК СОФТ разработала систему учета ввозимого автотранспорта для ГТК РФ 3
Публикаций - 8, упоминаний - 11
ФТС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Журавская Ольга 4 1
|Греф Герман 485 1
|Аитов Тимур 197 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Ташбаев Ырысбек 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.