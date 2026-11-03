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Администрация Новосибирска Электронный Новосибирск Мой Новосибирск Мобильный Новосибирск

СОБЫТИЯ

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03.11.2026 Портал мэрии Новосибирска получил ИИ-помощника, созданного в НГУ 1
09.02.2024 НГУАДИ и «Дата Ист» подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться 1
28.03.2016 МТС будет информировать новосибирцев о плановых отключениях воды, тепла и света 1
22.01.2015 На карте «Мой Новосибирск» появился раздел «Транспорт» 2
22.07.2014 Новосибирцы смогут оценить работу мэрии через проект «Мой Новосибирск» 2
06.03.2014 Проект «Мой Новосибирск» укажет путь к избирательным участкам 3
01.08.2013 «Мой Новосибирск» развивает полезный сервис для водителей 2
08.07.2013 «Дата Ист» добавила новый слой в электронную карту Новосибирска 3
17.04.2013 Правительство Новосибирской области планирует развивать мобильные приложения 1
07.12.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2010 года 4
17.08.2009 В Новосибирске покушались на ректора медуниверситета 1
05.11.2008 Мэрия Новосибирска внедрила единую почтовую систему на базе Microsoft Exchange Server 2007 1
09.10.2006 Таможенники перехватили запрещенное вещество, заказанный в онлайне 1
30.04.2002 "Электронный Новосибирск" обойдется в 32 млн. рублей 5
07.08.2000 STR Group представила новый информационный продукт - "Новосибирск Официальный" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 30

Администрация Новосибирска и организации, системы, технологии, персоны:

Data East - Дата Ист 28 7
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 1
Системы документооборота 524 1
Microsoft Corporation 25917 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 1
IBM - International Business Machines Corp 9723 1
Softline - Софтлайн 3832 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 105 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
Центр регионального развития ГКУ НСО - ЦКР НСО - Центр кластерного развития Новосибирской области - Сибирский наукополис Научно-производственный кластер 5 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 54 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 2
Администрация городского округа Саранска 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 201 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 318 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 289 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 36 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 234 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 23 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4415 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9885 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2283 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 901 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5389 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5112 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 737 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9454 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6948 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2518 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1927 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 1
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Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1559 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5360 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1935 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8073 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30009 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13104 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3327 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7974 1
Google Android 15414 4
Apple iOS 8679 4
Microsoft Office 4255 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Реестр добросовестных экспортеров 220 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
Ананьев Вячеслав 10 2
Жмурко Татьяна 1 1
Багрова Наталья 1 1
Соловьев Владимир 109 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Соловенчук Александр 162 1
Филатова Олеся 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Шибанов Вячеслав 1 1
Смолин Григорий 1 1
Маринкин Игорь 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 4976 15
Россия - РФ - Российская федерация 169543 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1732 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2123 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри - Тахта 24 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1484 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3550 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Россия - УФО - Свердловская область 2028 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 800 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 935 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
Россия - СФО - Омская область 808 1
Нидерланды 3784 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 673 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1725 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 700 1
Россия - ПФО - Пензенская область 654 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 668 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 480 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 951 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 324 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 816 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 322 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 137 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 90 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 63 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 702 1
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 610 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 759 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5180 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6660 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3039 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 249 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1018 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8357 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6928 1
Паспорт - Паспортные данные 2903 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 2
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова - Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 1 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
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Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
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