НГУАДИ и «Дата Ист» подписали соглашение о сотрудничестве

8 февраля 2024 г. в День российской науки компания «Дата Ист» и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает развитие совместных проектов в сфере градостроительства и благоустройства территорий, использование в исследовательском и учебном процессе современных геоинформационных технологий российского производства. Преподаватели и студенты университета смогут применять в своей работе инфраструктурную отечественную геоинформационную платформу CoGIS, установленную на серверах учебного заведения. Об этом CNews сообщили представители «Дата Ист».

«Мы надеемся на перспективное сотрудничество с компанией «Дата Ист». Впечатляет объем информации наших индустриальных партнеров, накопленный за годы работы в области геоинформационных технологий, а также собственный учебный центр. Мы планируем осуществлять научно-технические разработки на стыке областей градостроительства и геоинформатики, а также совместную работу над визуализацией баз данных и брендированием новых отечественных продуктов, выводимых на рынок компанией «Дата Ист». Предстоит оформление пользовательских интерфейсов, картографических данных и трехмерное моделирование объектов», - сказала ректор НГУАДИ имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова.

Взаимодействие технологических компаний с университетами обеспечивает своевременное знакомство преподавателей и студентов высших учебных заведений с перспективными разработками, позволяет следить за трендами и новациями.

«Такое взаимодействие открывает двери к молодым пытливым умам, - отметил генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав Ананьев. – Мы находимся в постоянном поиске целевой аудитории с высоким уровнем подготовки в области ИТ, чтобы обеспечить молодых людей все более эффективными цифровыми инструментами и программными продуктами. Для совершенствования разрабатываемых продуктов нам также крайне важен диалог с преподавателями университета, как с постановщиками задач, носителями методологии и научных подходов в вопросах изучения городской среды, процессов развития территорий. Мы рассчитываем, что геоинформационная платформа CoGIS для университета сможет стать универсальной средой хранения и обработки научно-практической информации, полезной для студенческих курсовых и дипломных работ, производственных практик, а также для выполнения исследовательских программ вуза. Уже найдены точки соприкосновения в вопросах урбанистики и градостроительства, которые позволяют надеяться на синергию наших усилий. Без сомнения, сотрудничество будет развиваться, и мы сможем получить квалифицированный отклик на свои продукты, усовершенствовать их и в полной мере отвечать запросам научно-образовательного сообщества».

Компания «Дата Ист» познакомила сотрудников НГУАДИ имени А.Д. Крячкова с разработками на платформе CoGIS, реализуемыми в разных регионах России, и геоинформационной системой «ГдеЧто», позволяющей любому человеку создавать свое событие на карте города. В качестве примера управления городским хозяйством был представлен проект «Мой Новосибирск», разработчиком которого по заказу мэрии Новосибирска выступила компания «Дата Ист». Многие процессы сегодня меняются с помощью геоинформационных систем. И особенно важно, что студенты уже во время учебы в университете могут приобщиться к высокотехнологическим продуктам и овладеть полезными инструментами для дальнейшей карьеры.

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Компания «Дата Ист» – новосибирская ИТ-компания с более чем 20-летним опытом создания геоинформационных систем для решения задач управления территориями и природными ресурсами, в геологии и геофизике, в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, в управлении городским хозяйством, земельном кадастре, на транспорте, в сельском и лесном хозяйстве, энергетике и других отраслях.

Ключевые компетенции «Дата Ист» охватывают сферу создания корпоративных ГИС на базе отечественной инфраструктурной цифровой платформы CoGIS, позволяющих обеспечить геоинформационными веб-сервисами неограниченное количество пользователей с учетом отраслевой специфики, государственных нормативных актов и корпоративных стандартов. «Дата Ист» предоставляет комплексные услуги по созданию и сопровождению полного жизненного цикла геоинформационных систем: от сбора и анализа бизнес-требований, последующего формирования концепции, до конструирования и разработки, внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего технического сопровождения, включая обучение персонала заказчика в сертифицированном учебном центре.

Более 60 объектов интеллектуальной собственности, в том числе программы для ЭВМ, базы данных, бренды и ноу-хау, составляют нематериальный актив компании. Около 200 тыс. пользователей из 45 стран используют программные продукты «Дата Ист» в своей профессиональной деятельности.

«Дата Ист» – корпоративный партнер Русского географического общества, участник Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» Новосибирской области, член Ассоциации содействия развитию информационных технологий «СибАкадемСофт» и резидент Технопарка Новосибирского Академгородка.