«Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике

«Открытая мобильная платформа» и «Сигма» заключили договор о партнерстве с целью разработки, продвижения и внедрения российских ИТ-продуктов на платформе «Аврора». В рамках соглашения компании продолжат реализацию совместных инновационных проектов по информатизации и импортозамещению в энергетике и ЖКХ с применением ОС Аврора, платформы управления «Аврора Центр» и программных комплексов «Сигмы».

В рамках партнерства компании «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» планируют вести обмен технологической экспертизой, участвовать в мероприятиях по развитию российских мобильных экосистем компаний и организаций, формировать базу знаний лучших отраслевых практик. В частности, на платформе Аврора и решения ««Сигма:Алькор», включенных в Реестр российского ПО, в АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» создана и внедрена АИС «Мобильный обходчик». Внедренное решение позволяет сократить трудозатраты, ускорить реагирование на инциденты и повысить прозрачность работы мобильных бригад, а также обеспечить безопасность данных в соответствии с требованиями законодательства и отраслевых стандартов. Мобильная часть системы ««Сигма:Алькор», на основе которой разработан «Мобильный обходчик», базируется на ОС Аврора, включённой в реестр российского ПО и сертифицированной ФСТЭК России и ФСБ России.

«Совместные инновации с компанией “Открытые мобильные платформы” позволят СИГМЕ развивать портфель ИТ-решений для энергетики, формируя его с учетом актуальных технологических трендов и задач отрасли», — отметил Евгений Одинцов, исполнительный директор компании «Сигма».

«Партнерство с компанией “Сигма”, одним из лидеров российского рынка ИТ-решений для энергетики, позволяет нам активно участвовать в решении ключевых задач отрасли: внедрении доверенных отечественных решений для повышения эффективности и производительности. Уверен, что наше сотрудничество будет и далее развиваться также успешно и плодотворно», — подчеркнул Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа».