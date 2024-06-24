Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы

Антидрон система в аэропорту Южно-Сахалинска

Как выяснил CNews, в международном аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова внедрят аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок 7 июня 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 24 июня, а поставщика выберут 9 июля того же года. На внедрение антидрон системы аэропорт выделил 294,6 млн руб.

В техническом задании указано, что для Южно-Сахалинского аэропорта будут закупать радиолокационные станции «Енот» и комплекс противодействия беспилотным воздушным судам «Поляна».

Дроновод не пройдет, в аэропорту стоит «Енот»

Радиолокационная станция «Енот» — это радиоэлектронное устройство, разработанное компанией НПЦ «Элвис» для регистрации отражений электромагнитных волн радиодиапазона от различных объектов, независимо от их подвижности, с целью выявления движущихся целей, анализа их свойств и передачи сигналов тревоги оператору.

Этот прибор работает в сотрудничестве с специальным программным обеспечением, установленным на сервере радиолокационной станции и рабочем месте оператора. Он осуществляет автоматическое обнаружение различных типов движущихся объектов, таких как птицы, дроны, самолеты, люди или автомобили, когда они находятся в прямой зоне обзора

Радиолокационная станция «Енот» автоматически определяет расстояние и азимут обнаруженных целей, измеряет их радиальную скорость и автоматически отслеживает цели, предварительно оценивая полный вектор их движения путем прогнозирования траектории.

Система обнаружения и противодействия БПЛА в международном аэропорту Южно-Сахалинск включает установку трех радиолокационных станций «Енот» на мачтах высотой 20-30 метров каждая. Эти станции оснащены интегрированной системой наблюдения и стационарным устройством передачи данных. Стоит упомянуть, что в 2023 г. точно такую же антидрон систему установил себе аэропорт Шереметьево.

Система работает в закрытом контуре, без доступа к общедоступным сетям передачи данных, обеспечивая круглосуточную охрану зон, подверженных действию БПЛА, 365 дней в году. Она имеет возможность интеграции с внешними системами безопасности в аэропорту Южно-Сахалинска и специализированными службами для фиксации событий и создания записей инцидентов.

Радиолокационные системы и комплекс противодействия БПЛА интегрируются в ПО NEST-M - цифровую платформу для управления инцидентами и принятия решений. Это программное обеспечение позволяет автоматически создавать карточки инцидентов и предоставляет алгоритмы действий оператора системы противодействия БПЛА.

Для полноценного функционирования системы необходимо наличие серверного оборудования, коммутационных устройств, специализированного программного обеспечения и рабочих мест пользователей.

«Поляна» будет приземлять дронов на поляну

В системе присутствует комплекс противодействия БПЛА «Поляна». Комплекс предназначен для ведения непрерывного радионаблюдения, выявления сигналов БВС и формирования сигналов противодействия им на защищаемой территории. Будет устанавливаться на антенно-мачтовом сооружении высотой 25 метров.

Он также способен формировать сигналы противодействия этим сигналам. Комплекс может обнаруживать и идентифицировать сигналы от БВС DJI и аналогов, определять координаты текущего местоположения и пункта управления такими БВС, управляемыми по протоколу DJI или аналогичным. Также возможно обнаружение и идентификация сигналов БВС, управляемых по протоколу Wi-Fi (IEEE 802.11) или LTE/4G.

Кроме того, комплекс способен формировать сигналы противодействия для каналов спутниковой навигации и управления БВС. Он может работать в разных частотных диапазонах и имеет возможность подавления сигналов в зависимости от типа БВС и их мощности. Комплекс работает в автоматическом режиме, но также может быть использован с участием оператора вручную.

Благодаря своим техническим характеристикам, комплекс способен обнаруживать сигналы БВС на всех частотах, включая Wi-Fi и LTE/4G, и имеет возможность противодействия с использованием 32 генераторов помех и синтезатора без пропусков по частотному диапазону.