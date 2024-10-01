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«Поляна» внедрила российское решение Quality Check для автоматизации контроля качества

«Поляна» внедрила российское решение Quality Check для автоматизации контроля качества. Система упростила процедуры контроля на пищевом предприятии и помогла успешно пройти внеплановую проверку Роспотребнадзора. По окончании проверки руководство «Поляны» решило масштабировать систему на все производство, которое занимает около 12 тыс. м2.

Контроль качества и безопасности на пищевом предприятии – рутинная ресурсоемкая задача, связанная с постоянным мониторингом многочисленных параметров, от температуры и влажности воздуха в цехе до дат производства сырья. При традиционной системе контроля специалисты пищевых производств регулярно заполняют большое количество документов на бумажных носителях, которые подтверждают ход технологического процесса изготовления продукции. Так, ранее сотрудникам «Поляны» приходилось вести более 250 бумажных журналов одномоментно.

«Ввиду обострившихся рисков для производителей продуктов питания мы приняли решение усилить существующую систему контроля с помощью инструментов автоматизации, – сказал Антон Жулев, генеральный директор компании «Поляна». – Таким образом планировалось создать стабильно работающие процедуры контроля, не привязанные к графику внешних проверок производства, а также полностью уйти от бумажной документации, сократить время поиска информации и время реакции на нарушение регламентов».

Для этого компания выбрала отечественную платформу Quality Check от российского разработчика «Старт Качества» и провела пилотный проект внедрения на одном из участков производства. Многочисленные журналы, чек-листы и прочие документы были оцифрованы, журналы контроля стали заполняться в электронном формате. Доступ к журналу сотрудники производства получили через персональные мобильные устройства, которые им предоставила компания. У директора по качеству «Поляны» появилась возможность создавать документы необходимого формата и генерировать QR-коды для линейных сотрудников. Нашел применение встроенный переводчик Quality Check на киргизский, узбекский и таджикский языки. Другой важной для компании функцией программы стала возможность отслеживать соответствие показателей, занесенных в чек-листы, целевым и в случае отклонения оперативно рассылать push-уведомления ответственным сотрудникам.

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«С помощью Quality Check мы закрыли несколько задач: повысили оперативность доступа к документам, упростили работу своим сотрудникам, оптимизировали процедуру контроля производственного процесса, решили множество проблем с хранением, защитой и архивацией документации, – сказал Антон Жулев. – Решение сыграло важную роль во время внеплановой проверки Роспотребнадзора. Мы смогли оперативно предоставить исчерпывающие данные, доказавшие непричастность предприятия к инциденту с ботулизмом, который случился летом текущего года. Сегодня эффективное управление качеством и безопасностью – не просто вопрос снижения издержек и рисков, но и условие фактического существования пищевого предприятия. В этой ситуации автоматизация – единственно верный вектор развития».

Развертывание Quality Check на всем производстве «Поляна» планирует провести до конца 2024 г.

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