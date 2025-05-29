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Шукшин Василий


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «МегаФон» ускорил интернет на родине писателя и режиссера Шукшина 1
09.08.2022 МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта 1
05.05.2022 На майских праздниках гостей Алтайского края встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
12.08.2015 В первой половине 2015 г. абоненты МТС в Алтайском крае передали LTE-трафик, равный 4 млрд фото в Instagram 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шукшин Василий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13301 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 485 1
МегаФон 9327 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28313 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24768 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8170 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11600 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2582 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21920 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5553 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16438 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5899 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3281 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 239 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7527 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3697 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13866 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15157 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3008 1
Наушники - Headphones 4130 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1877 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7846 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1283 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8656 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6918 1
Google Play - Google Store - Android Market 3353 1
Apple - App Store 2939 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 79 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 794 1
Цой Иннокентий 47 1
Левин Дмитрий 43 1
Томашевич Александра 1 1
Занько Мария 31 1
Соловенчук Александр 116 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1337 3
Россия - РФ - Российская федерация 149699 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 20 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 110 2
Беларусь - Белоруссия 5854 2
Армения - Республика 2327 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 367 1
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 42 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
Россия - СФО - Новосибирск 4445 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1745 1
Монголия 355 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Кош-Агачский район - Кош-Агач - Ташанта 13 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 620 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6593 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2510 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19313 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1130 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 421 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 624 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 20 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1250 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1779 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4148 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 1
Зоология - наука о животных 2708 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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