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Шукшин Василий
УПОМИНАНИЯ
Шукшин Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13301 3
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 485 1
|МегаФон 9327 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3353 1
|Apple - App Store 2939 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 79 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 794 1
|Цой Иннокентий 47 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Томашевич Александра 1 1
|Занько Мария 31 1
|Соловенчук Александр 116 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
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