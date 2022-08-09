МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске туристического аудиогида по Чуйскому тракту в рамках собственного экологического проекта «Место силы». Теперь туристы и местные жители могут отправиться в путешествие по Чуйскому тракту в сопровождении аудиогида. Гид подготовлен к столетию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аудиогид МТС стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 65 объектов Чуйского тракта. На протяжении 1000 километров трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«МТС не первый год реализует в Новосибирске проекты, которые помогают развитию внутреннего туризма. Новосибирск – отправная точка Чуйского тракта, и сейчас мы максимально сосредоточены на улучшении инфраструктуры и развитии цифровой среды на туристических объектах. В год столетия мы обеспечили ковровое покрытие тракта связью LTE в Новосибирской области. Кроме того, МТС дарит всем российским туристам бесплатную аудиоэкскурсию – гид по всем заповедным местам легендарной дороги, соединяющей три региона», – сказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Место силы» – часть комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышения уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а также внедряет на ООПТ технологические решения для наблюдения за редкими животными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом – системы видеонаблюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.