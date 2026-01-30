Разделы

Россия СФО Алтайский край Республика Алтай Кош-Агачский район Кош-Агач Ташанта


СОБЫТИЯ


30.01.2026 МТС прокачала сеть для горноалтайских лыжников и сноубордистов 1
23.07.2025 МТС развернула оборудование для Wi-Fi-зон на «Шелковом пути» 1
14.04.2025 «МегаФон» обеспечил связью еще шесть сел Республики Алтай 1
09.10.2024 МТС нарастила емкость сети в горно-алтайских селах с самым благоприятным климатом 1
27.04.2023 МТС запустила скоростной интернет на 2 участках федеральной трассы Чуйский тракт в Республике Алтай 1
03.03.2023 Высокогорный Джазатор получил LTE- интернет 1
28.02.2023 Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн 1
27.10.2022 МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса 1
09.08.2022 МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта 1
28.06.2022 Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
23.06.2022 В горном селе Беляши впервые появился LTE-интернет 1
24.12.2021 МТС усовершенствовал LTE сети Горного Алтая для новогодних туристов 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 2
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая 1
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 1
18.01.2008 Прокладка газопровода угрожает экологии природного парка "Плато Укок" 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14507 12
МегаФон 10046 2
Ростелеком 10389 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 2
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 26 2
Газпром ПАО 1424 1
Яндекс.Лавка 284 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9424 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73660 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6184 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
Соцсеть - Сторис 84 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13039 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18545 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8965 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 1
FB2 - FictionBook 129 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 1
Наушники - Headphones 4304 1
МТС Big Data 314 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 278 1
Apple - App Store 3018 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 516 1
Huawei Y - Серия смартфонов 21 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 1
Тиунов Леонид 40 8
Занько Мария 48 2
Шукшин Василий 4 1
Соловенчук Александр 140 1
Муттерперл Михаил 22 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1449 15
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 28 10
Россия - РФ - Российская федерация 158028 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Усть-Коксинский район - Усть-Кокса 14 6
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 23 5
Армения - Республика 2378 5
Беларусь - Белоруссия 6066 5
Россия - СФО - Алтайский край - Алтайские горы - Алтайский государственный природный заповедник 14 5
Россия - СФО - Алтайский край - Майминский район - Майма 23 4
Казахстан - Республика 5832 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1908 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 2
Монголия 367 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 2
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18333 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46020 1
Земля - планета Солнечной системы 10686 1
Россия - СФО - Новосибирск 4690 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 39 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Монголия - Ховд 1 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Шебалинский район - Барагаш 8 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 25 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Религия 150 1
