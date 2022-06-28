Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, специально к пику туристского сезона обновила виртуальный путеводитель по Республике Алтай, с помощью которого туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абонент МТС, прибывший в Республику Алтай любым видом транспорта, получит приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный путеводитель. Пройдя по ссылке, турист в один клик попадет на сайт, где собрана важная информация для гостей Горного Алтая: описание и фотографии знаковых мест края, рекомендации, как интересно и разнообразно провести время, полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях.

Гости Алтая узнают, где растут Каменные грибы, как найти Зубы дракона, куда отправляются любители гор, в чем секрет пантовых ванн и какое место называют «алтайским Марсом».

Входящее смс-сообщение со ссылкой на виртуальный гид – бесплатно для всех абонентов МТС, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется.

«Интерес к Горному Алтаю огромен, красота его уникальной природы известна далеко за пределами России. Ежегодно мы встречаем до двух миллионов гостей, и хотим подарить им не только комфортное общение благодаря мобильному интернету, но сделать путешествие максимально интересным и насыщенным. Для этого мы не только обновили гид, но и обеспечили LTE-покрытие в популярных туристических местах – в Чемале и Манжерке, Кош-Агаче и Улагане, на Телецком озере и Семинском перевале. Я рад за тех, кто здесь впервые, ведь им только предстоит ощутить силу и вдохновение, которые дарят снежные горы, бирюзовые реки и могучая тайга», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.