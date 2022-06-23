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В горном селе Беляши впервые появился LTE-интернет

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, первой из операторов обеспечила связью стандарта LTE малонаселенное село Беляши (Джазатор) в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Ранее здесь 1200 жителям была доступна только голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село расположено на высоте более 1600 метров над уровнем моря, в долине одноименной реки Джазатор, среди отрогов Южно-Чуйского хребта. Рядом с селом – живописное место слияния рек Джазатор и Акалахи, от которых берет начало река Аргут.

Село Беляши является отправной либо конечной точкой популярных пеших и конных туристских маршрутов: на плато Укок, на Джумалинские ключи, по рекам Аргут, Карагем, Коксу, к массиву Табын-Богдо-Ола или на Южно-Чуйский хребет. Туристы могут отведать здесь традиционный казахский напиток – кумыс, посетить Джазаторскую ГЭС, Чокпартас, курганы и маральник.

«По данным BigData МТС, в мае приток туристов в Горный Алтай почти на 20% превысил показатели 2021 г. Летом ожидается еще больший наплыв гостей, поэтому мы “прокачали” сеть в регионе, в первую очередь вдоль Катуни – от Горно-Алтайска до Чемала, включая смотровую площадку у села Толгоек. Запуск сети LTE в селе Беляши откроет жителям доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к плато Укок», – сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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