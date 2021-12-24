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МТС усовершенствовал LTE сети Горного Алтая для новогодних туристов

МТС полностью обновил оборудование сетей в туристических районах Республики Алтай, что позволило к зимнему наплыву туристов увеличить средние скорости в сети «четвертого» поколения в полтора раза.

К декабрю 2021 г. оператор модернизировал сети во всех туристических районах - Усть-Коксинском, Усть-Канском, Кош-Агачском, Улаганском, Турочакском, Онгудайском и Чемальском, а также в таких ключевых пунктах транзита, как Горно-Алтайске и село Майма. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наряду с повышением скорости передачи данных, обновленное оборудование позволяет более чем в два раза расширить зону покрытия одной базовой станции «четвертого поколения», что особенно актуально для путешественников.

Кроме того, благодаря проведенной замене оборудования быстрее стали работать устройства, которые оснащены SIM-картами – такие как банкоматы, платежные терминалы, датчики, системы наружного наблюдения и пожарной безопасности.

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