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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Алтайский край Республика Алтай Усть-Коксинский район Усть-Кокса

Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Усть-Коксинский район - Усть-Кокса

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Покорители алтайских вершин на связи: «МегаФон» оцифровал путь к горе Енахташ 1
26.06.2025 МТС обеспечила LTE село, через которое проходит дорога, соединяющая Шебалинский и Усть-Коксинский районы 1
14.04.2025 «МегаФон» обеспечил связью еще шесть сел Республики Алтай 1
24.02.2025 МТС прокачала мобильный интернет в селе, где нашли древнее китайское зеркало 1
19.12.2023 МТС запустила сеть 4G еще в 30 селах Республики Алтай 1
18.05.2023 МТС вывела село Сугаш в интернет 2
07.04.2023 МТС добавили «дальнобойного» интернета двум селам Шебалинского района 2
24.12.2021 МТС усовершенствовал LTE сети Горного Алтая для новогодних туристов 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 3
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 1
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая 1
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 1
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 1
13.11.2013 МТС подвела итоги работы сети за время туристического сезона в Республике Алтай 1
22.06.2011 «Ростелеком» увеличил пропускную способность канала связи в республике Алтай до 100 Мбит/с 2

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15640 11
Ростелеком 10899 2
МегаФон 10670 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 282 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
ОЭЗ Алтайская долина - Долина Алтая- Закрытая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Республике Алтай 2 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1538 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10078 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9424 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29604 6
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VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1733 2
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