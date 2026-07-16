Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Усть-Коксинский район - Усть-Кокса

Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Алтайский край Республика Алтай Усть-Коксинский район Усть-Кокса
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 20
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15640 11
|Ростелеком 10899 2
|МегаФон 10670 1
|Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 282 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
|Google YouTube - Видеохостинг 2992 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 918 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6219 1
|МТС - Мой МТС 159 1
|Тиунов Леонид 50 6
|Муттерперл Михаил 22 1
|Лавренюк Сергей 6 1
|Занько Мария 63 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.