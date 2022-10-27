МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о развитии сети в популярных туристических локациях Республики Алтай. Высокоскоростной мобильный интернет МТС впервые появился на Семинском перевале, где находится горнолыжный комплекс «Семинский». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Семинский перевал или «Вечная грива» — один из высочайших перевалов Чуйского тракта, расположен на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Через перевал пролегают все маршруты в «дальний» Алтай – в Акташ, Кош-Агач, на перевал Кату-Яры и далее. На перевале распложены сувенирные лавки и кафе, где туристы могут отведать традиционные напитки и блюда, а также посетить обелиск, установленный в честь добровольного присоединения в 1756 г. алтайского народа к Российскому государству.

Рядом с ГЛК «Семинский» расположены отели, турбаза «Динамо» и тренировочный центр, открытый в 1986 г., как база олимпийского резерва. Сегодня ГЛК и базу ТЦ посещают десятки тысяч любителей лыжного спорта со всей России. Теперь они могут комфортно и в любое время делиться видео и фото с живописными видами перевала и лыжных склонов.

«По данным BigData МТС, этим летом приток туристов в Горный Алтай на треть превысил показатели 2021 г. При этом через Семинский перевал к заповедным местам Алтая ежегодно следует около 2 млн туристов. Растет и поток желающих прокатиться с горных склонов “Вечной гривы”, как называют перевал алтайцы. Поэтому запуск сети LTE в преддверии горнолыжного сезона стал отличным подарком жителям и гостям республики. Ранее мы «прокачали» сеть в первую очередь вдоль Катуни – от Горно-Алтайска до Чемала, включая удаленное село Беляши, чтобы туристы могли быть на связи в том числе на пути к плато Укок», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.