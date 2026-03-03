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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Алтайский край Алтайские горы Алтайский государственный природный заповедник Золотые горы Алтая Плато Укок

К нам, на Алтай! Советский плакат, 1960г. К нам, на Алтай! Советский плакат, 1960г.
К нам, на Алтай! Советский плакат, 1960г.

СОБЫТИЯ


03.03.2026 В Беляшах 4G: «МегаФон» дотянул сеть четвертого поколения до популярной у экстремалов точки 2
26.08.2025 Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет 2
18.04.2025 МТС обеспечила 4G поселок, через который пройдет дорога на Каракольские озера 1
27.03.2025 МТС улучшила мобильную связь рядом с памятником пазырыкской культуры скифов 1
09.10.2024 МТС нарастила емкость сети в горно-алтайских селах с самым благоприятным климатом 1
27.04.2023 МТС запустила скоростной интернет на 2 участках федеральной трассы Чуйский тракт в Республике Алтай 3
20.03.2023 МТС запустила LTE по дороге к южному берегу Телецкого озера 1
03.03.2023 Высокогорный Джазатор получил LTE- интернет 4
27.10.2022 МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса 2
23.06.2022 В горном селе Беляши впервые появился LTE-интернет 4
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 3
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 1
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 2
04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео 1
04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео 1
24.12.2010 ДНК подтверждает: на Алтае найден новый вид человека 1
12.12.2008 Новые поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях" грозят бедой 1
18.01.2008 Прокладка газопровода угрожает экологии природного парка "Плато Укок" 2
01.10.2007 Неандертальцы дошли до Сибири: подробности 1

Публикаций - 19, упоминаний - 34

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
EA - Electronic Arts 1317 2
МегаФон 10742 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Газпром ПАО 1493 2
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 2
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
Транснефть 335 1
Яндекс.Лавка 315 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Корона Алтая 1 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Greenpeace - Гринпис 130 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
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Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 116 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
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EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
МТС - Мой МТС 165 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Кош-Агачский район - Кош-Агач - Ташанта 17 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 28 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 25 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 34 4
Казахстан - Республика 6048 3
Армения - Республика 2449 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 110 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Усть-Коксинский район - Усть-Кокса 15 2
Европа 24964 2
Монголия - Ховд 1 1
Китай - Северный 26 1
Россия - СФО - Алтайский край - Денисова пещера 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Майминский район - Майма 24 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Шебалинский район - Барагаш 8 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 65 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
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Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 28 3
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 8 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
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Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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