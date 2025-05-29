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«МегаФон» ускорил интернет на родине писателя и режиссера Шукшина

Жители Бийского района Алтайского края стали потреблять больше интернет-трафика на мобильных устройствах, свидетельствует аналитика «МегаФона». Чтобы абонентам стало комфортнее пользоваться цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, загружать и смотреть видео, инженеры оператора модернизировали действующие базовые станции. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Бийском районе 37 населенных пунктов, но самый известный – Сростки. В селе родился писатель и режиссер Василий Шукшин. Поток туристов и поклонников его творчества сюда не прекращается. Путешественники останавливаются в Сростках, чтобы посетить Всероссийский мемориальный музей-заповедник Шукшина и забраться на гору Пикет к 8-метровой бронзовой скульптуре писателя.

В летний период число приезжих растет. Чтобы увеличить скорость передачи данных и расширить емкость сети, инженеры компании установили дополнительное оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон в сети четвертого поколения. Это необходимо в местах, где много людей одновременно пользуются интернетом и передают большой объем информации.

Работа по запуску высокочастотного диапазона также была выполнена на территории поселка Нагорный, который находится в городском округе Бийска, в селах Лесное и Светлозерское, Бийского района. А значит более высокое качества мобильной связи «МегаФона» стало доступно более чем для 12 тыс. человек, проживающих в этих населенных пунктах.

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Безопасность

Статистические данные оператора показывают, что модернизация сети способствует увеличению интернет-активности пользователей. Так в целом по Алтайскому краю за первые месяцы 2025 г. объем передаваемой информации увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

«98% абонентов региона пользуется связью 4G. В первом квартале этого года клиентов со смартфонами, имеющими возможность подключиться к 4G стало больше на 2,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам важно, чтобы абонентам было комфортно пользоваться нашими услугами, где бы они не находились — дома, на работе, в дороге, поэтому работа по оптимизации сети, повышению ее эффективности не прекращается. Положительные изменения подтверждают замеры специалистов. В Бийском районе скорость мобильного интернета выросла на 61%», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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