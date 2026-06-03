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Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.06.2026
|Документальное наследие Горного Алтая оцифруют на российском оборудовании 1
|02.10.2024
|«МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске 1
|01.08.2023
|На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10742 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
|ЭЛАР ЭларСкан 190 1
|МТС Big Data 324 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
|Занько Мария 64 1
|Арапова Светлана 1 1
|Цой Иннокентий 51 1
|Кайдаш Мария 1 1
|Степанюк Валерий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.