Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских – исследование

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» провели исследование и узнали, где россияне провели майские праздники. По данным «ЮMoney», с первого по 11 мая 2025 г. оборот гостиниц вырос на 36%, число бронирований стало больше на 20%, чем год назад, а средний чек вырос на 14% и составил 14724 рубля. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Где отдыхали на праздниках

По данным «Суточно.ру», число поездок внутри страны на майские каникулы увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос пришёлся на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Кисловодск, Калининград, а также Минск и Брест.

В среднем туристы отправлялись в путешествие на четверо суток и тратили на аренду жилья 21,88 тыс. руб. Наибольшее число бронирований приходилось на первое и восьмое мая.

Средняя арендная ставка в целом по России на эти праздники составила 5,47 тыс. руб. за сутки. В Москве туристы арендовали жилье в среднем за 5,79 тыс. руб. за сутки, в Санкт-Петербурге – за 5,58 тыс. руб., в Сочи – за 5,12 тыс. руб., в Казани – за 6,23 тыс. руб., в Нижнем Новгороде – за 6,38 тыс. руб., в Кисловодске – за 4,87 тыс. руб., в Калининграде – за 4,32 тыс. руб., в Волгограде – за 6,61 тыс. руб., в Минске – за 8,21 тыс. руб., в Бресте – за 7,82 тыс. руб.

Спонтанные путешествия в тренде

«Спонтанные путешествия стали трендом на майские праздники. О чем свидетельствует рост числа продаж билетов на регулярные автобусные и пригородные перевозки, а также повышенный спрос на прокат автомобилей. По данным аналитиков «ЮKassa», с первого по 11 мая 2025 г. относительно прошлого года оборот автобусных перевозок вырос в три раза, число покупок билетов выросло больше чем в два раза, а средний чек изменился незначительно и составил 865 руб. (-12%)», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

В период майских праздников оборот платежей в пунктах прокатов автомобилей вырос в 2,5 раза, а число оплат стало на 83% больше относительно 1-11 мая 2024 г. Средний чек стал выше на 41% и составил 3,81 тыс. руб.

С первого по 11 мая 2025 г. относительно прошлого года вырос оборот на 17% у компаний, которые занимаются пригородными автобусными перевозками. Число покупок билетов выросло на 26%, а средний чек почти не изменился и составил 2,43 тыс. руб. (-7%).

За отчетный период оборот платежей у авиакомпаний вырос на 26%, число покупок билетов стало больше на 27%, а средний чек не изменился и составил 10,6 тыс. руб.

Оздоровительный отдых набирает популярность

По данным аналитиков «ЮMoney», в период майских праздников также вырос спрос на отдых в загородных спортивных и оздоровительных клубах. С первого по 11 мая год к году оборот платежей спортивных и оздоровительных клубов вырос в два раза, а число платежей в них выросло на 76%, средний чек стал выше на четверть (23%) и составил 5,63 тыс. руб.

Оборот платежей магазинов одежды для активного отдыха и спорта за период майских праздников вырос на 27% относительно прошлого года, а число покупок выросло на 29%, средний чек при этом не изменился и составил 10,76 тыс. руб.

По данным «Суточно.ру», спрос на оздоровительные направления на эти праздники превысил прошлогодние показатели на 45%. Чаще всего люди бронировали жилье на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Светлогорске, Горячем Ключе, Сестрорецке, Белокурихе и Старой Руссе.