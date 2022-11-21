Томские туристы могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске сервиса бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В настоящее время на площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца 2022 г. появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

Томские туристы с помощью нового сервиса могут бронировать отели по всей России, включая самые популярные направления: Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Для набирающих популярность коротких путешествий томичи чаще всего выбирают соседние регионы. До конца 2022 г. на новой платформе появятся более 200 объектов размещения в Кузбассе, включая горнолыжный курорт Шерегеш, а также около 300 отелей и апартаментов в Новосибирске. Также на новом сервисе можно забронировать размещение в популярной у томичей здравнице – Белокурихе.

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МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В июле 2022 г. МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com), в августе 2022 г. запустила бета-версию сервиса онлайн-бронирование жилья в Турции.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.