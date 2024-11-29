Природные СПА: «Яндекс Путешествия» назвали лучшие термальные курорты России

«Яндекс Путешествия» составили подборку лучших курортов с термальными источниками в России для тех, кто устал от холодной осенней погоды и мечтает согреться. От Сибири до Кавказа по всей стране разбросаны уникальные места с минеральными водами, где можно не только отдохнуть и набраться сил, но и поправить здоровье. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В топ направлений вошли Пятигорск, Тюмень, Белокуриха, Аршан и Тульский.

Пятигорск: российские Карловы Вары

Город радует гостей более чем 40 источниками, в которых можно купаться зимой. Температура воды варьируется от 26 до 47 °C, а в некоторых диких родниках и вовсе достигает 70 °C. Особой популярностью пользуются сульфидные и радоновые источники, богатые кальцием, бромом, йодом и натрием.

Любители аутентичного отдыха могут посетить бесплатные радоновые бассейны у беседки «Эолова арфа» или окунуться в Народные ванны у подножия горы Машук — места последней дуэли М. Ю. Лермонтова.

Цены: авиабилет Москва — Минеральные Воды в ноябре стоит от 3,7 тыс. руб. (время полета — 3,5 часа); от аэропорта до Пятигорска ходят автобусы, стоимость проезда — от 90 руб.; ночь в трехзвездочном отеле стоит от 1,8 тыс. руб. за двухместный номер.

Тюмень: горячее сердце Сибири

Тюмень славится термальными источниками, в которых можно купаться круглый год. В центре города расположен аквапарк «ЛетоЛето» с просторным открытым бассейном, где температура воды держится на уровне 38-43°С.

В 10 мин от центра находится современный термальный комплекс «Волна», построенный на месте советского санатория. Его главная достопримечательность — 26-метровый бассейн с гидромассажем и донными гейзерами.

Также можно посетить источник «Советский», где температура воды достигает +48°С.

Цены: перелет из Москвы в Тюмень займет примерно три часа, билеты в ноябре стоят от 5,5 тыс. руб.; двухместный номер в трехзвездочном отеле будет стоить от 2,4 тыс. руб. за ночь.

Белокуриха: алтайское чудо

Термальные источники Белокурихи — уникальное явление. Их воды, богатые радоном, кремнием и азотом, не имеют аналогов в мире. История курорта началась, когда местные жители заметили пар над теплыми ключами реки Белой. А сегодня здесь работает уже более 20 санаториев федерального значения.

Особую ценность курорту придает его расположение среди живописных гор на высоте 240-250 м над уровнем моря. Считается, что местный воздух превосходит по содержанию полезных веществ даже швейцарские курорты. Помимо процедур, здесь можно совершать прогулки по терренкурам, посещать бани, кататься на горных лыжах или отправиться на экскурсию к Телецкому озеру.

Цены: прямой рейс Москва — Барнаул в ноябре стоит от 6,2 тыс. руб. (время полета — около четырех часов); билет на автобус Барнаул — Белокуриха стоит от одной тыс. руб. (время в пути — 4,5-5 ч); номер в трехзвездочном отеле будет стоить от 4,5 тыс. руб. за ночь.

Аршан: священные воды Бурятии

В радиусе 100-200 км от Байкала бьют сотни термальных ключей. Местные жители называют их «аршан» — в переводе с бурятского «священная вода» или «напиток богов». Курорт «Аршан», расположенный в Тункинской долине у подножия величественных гольцов, славится своими углекислыми, радоновыми и сероводородными источниками.

После оздоровительных процедур гости могут отправиться покорять живописный Пик Любви или прогуляться по старинному лесопарку с вековыми лиственницами.

Цены: прямой перелет Москва — Улан-Удэ в ноябре будет стоить от 8,2 тыс. руб. (время в пути — около шести часов); от автовокзала «Селенга» до Аршана курсируют автобусы, билет стоит от 1,9 тыс. руб. (время в пути — семь часов); двухместный номер в гостевом доме обойдется в сумму от 2,4 тыс. руб. за сутки.

Тульский: адыгейская жемчужина

Термальные источники Адыгеи — наследие древнего моря, некогда покрывавшего эти земли. Сегодня его воды, насыщенные минералами, поднимаются из глубин по специальным скважинам.

В поселке Тульский расположен один из крупнейших термальных комплексов региона — «Водная Ривьера». К услугам гостей — девять бассейнов с водой разной температуры (от +24 до +41 °С), поступающей с глубины 1800 метров. Вечером благодаря подводной подсветке это место выглядит особенно эффектно.

Популярностью пользуется и комплекс «Акватермо», где можно окунуться в воды с высоким содержанием бора и кремниевой кислоты. А в термальном источнике Псыгупс (в переводе с адыгейского — «душа воды») гости могут искупаться в воде, схожей по показателям со знаменитой ессентукской.

Цены: автобус Москва — Майкоп в ноябре обойдется в цену от четырех тыс. руб. (время в пути — около 19 ч, до источников удобнее всего добираться на автомобиле); гостевой дом в Тульском в ноябре стоит от 2,5 тыс. руб. за двухместный номер; проживание в отеле на территории источника Псыгупс — от 22 тыс. руб. за ночь.